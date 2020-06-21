18 yaşındaki Lütfiye, Başkan Karalar'dan 'ev' sözünü tutmasını istiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

18 yaşındaki Lütfiye, Başkan Karalar'dan 'ev' sözünü tutmasını istiyor

ADANA'da, yangında hasar gören 2 odalı evde hasta babasıyla birlikte yaşayan Lütfiye Aslan (18), yardım taleplerine sosyal medyadan olumlu karşılık veren Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a seslendi.

18 yaşındaki Lütfiye, Başkan Karalar'dan 'ev' sözünü tutmasını istiyor
21.06.2020 09:17 | Son Güncelleme: 21.06.2020 09:20

ADANA'da, yangında hasar gören 2 odalı evde hasta babasıyla birlikte yaşayan Lütfiye Aslan (18), yardım taleplerine sosyal medyadan olumlu karşılık veren Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a seslendi. Evlerinin söz verilmesine rağmen 3 aydır yapılmadığını öne süren Aslan, "Evi yapmayacaklarını söyleselerdi hayırsever insanlar yapacaktı. Hayal kurduk o kadar, umudumuzu yıktılar" dedi.

Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde yaşayan, 4 çocuk sahibi Halil Aslan ve eski eşi, yaklaşık 17 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Anne, o dönem 3 çocuğunu yanına alarak, ailesinin yanına giderken, 1 yaşında olan kızları Lütfiye ise babasıyla kaldı. İddiaya göre, evde 10 yıl önce çıkan yangın sonucu büyük hasar oluştu ve tavan çöktü. Baba Halil Aslan, evin tavanını çinkoyla kapattırdı ancak maddi durumu yetmeyince tamamını yaptıramadı. 2015 yılında ise tatlıcılık yapan baba Halil Aslan, geçirdiği kalp ve beyin rahatsızlığı nedeniyle çalışamaz hale geldi. Bu süreçte okulu bırakan Lütfiye Aslan, babasına bakmaya başladı. Yaklaşık 3 ay önce kaldıkları evin yaptırılması için hayırseverlerden ve yetkililerden yardım isteyen Lütfiye Aslan'ın bu çağrısına, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla karşılık verdi. Karalar, mesajında, "Biz kocaman bir aileyiz. Hiçbir hemşerimin bu koşullarda yaşamasına göz yumamam. Gerekli talimatları hemen veriyorum. Ailemizin evine düzenlemeleri ve restorasyon çalışmalarını yapacağız" dedi.

'HAYALLER KURDUK AMA UMUDUMUZU YIKTILAR'Lütfiye Aslan, verilen sözlere rağmen evlerine bu zamana kadar bir çivi dahi çakılmadığını ileri sürdü. Belediyeye giderek, Başkan Karalar ile görüşmeye çalıştığını ama başaramadığını kaydeden Aslan, "Tek dileğim babamla sağlıklı bir ortamda yaşamak. Koronavirüs süreci bizim için çok riskli. Babamın beyninde kan pıhtısı var. Açık kalp ameliyatı oldu ve böbrekleri iflas etme eşiğinde. Olmuyor, bu şekilde yaşamak çok zor. Evi yapmayacaklarını söyleselerdi hayırsever insanlar yapacaktı. Hayal kurduk o kadar fakat umudumuzu yıktılar ve daha da dibe battık" diye konuştu. 'GELDİLER, GİTTİLER; SONRA İLGİ KESİLDİ'

Babasının günden güne sağlığının bozulduğunu ve bu şartlarda yaşamanın daha ağır geldiğini kaydeden Lütfiye Aslan, 3 aydır verilen sözlerin tutulmamasının ardından belediye yetkililerinin geçen günlerde evi yaptırmayacaklarını kendilerine ilettiklerini iddia etti. Aslan, "Belediye yetkilileri, hayırsever iş insanları evimizi yaptırmak için belediyeyle konuştuklarında ise onlara 'Biz evi yaptıracağız' diye bilgi verdiler. Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent ile de görüştüm. Ona da aynı şeyi söylediler. Hal böyle olunca o insanlar da belediyenin yaptıracağını düşündüler. İlk zamanlar bizimle irtibata geçtiler. Geldiler, gittiler, mesaj attılar; daha sonra ilgi kesildi ve geçtiğimiz günlerde yapmayacaklarını söylediler" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı Haber
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı Haber
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi Haber
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi Haber
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TV kanalı talimatı! 3 ülkenin ortaklığıyla İstanbul'da kurulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TV kanalı talimatı! 3 ülkenin ortaklığıyla İstanbul'da kurulacak
Ceaevinden izinli çıkan şahıs, önce bekçiye çarptı ardından polis memurunu yaraladı
Ceaevinden izinli çıkan şahıs, önce bekçiye çarptı ardından polis memurunu yaraladı
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir
Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir
Emniyet bekçilerle ilgili 'Bekar kadınların evini gözetleyebilir' iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Emniyet bekçilerle ilgili "Bekar kadınların evini gözetleyebilir" iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Türkiye'den Pençe-Kaplan Operasyonu'nu kınayan ABD'li kuruluşa tepki: Utanç kaynağısınız
Türkiye'den Pençe-Kaplan Operasyonu'nu kınayan ABD'li kuruluşa tepki: Utanç kaynağısınız
Kaçak pavyon baskınında 36 kişiye 113 bin lira ceza kesildi
Kaçak pavyon baskınında 36 kişiye 113 bin lira ceza kesildi
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Özgür Özel Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Caner Erkin Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Lgs Kadın Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: 18 yaşındaki Lütfiye, Başkan Karalar'dan 'ev' sözünü tutmasını istiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 09:20:28. #1.14#
title