18 yaşındaki Emine'nin katili, adliyeye sevk edildi
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18 yaşındaki Emine'nin katili, adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
18 yaşındaki Emine'nin katili, adliyeye sevk edildi

Elazığ'da dün barakada bıçaklanarak öldürülen 18 yaşındaki Emine Fulya Akçelebi'nin katili Salih Yılmaz Coşkun, adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da dün barakada bıçaklanarak öldürülen 18 yaşındaki Emine Fulya Akçelebi'nin katili Salih Yılmaz Coşkun, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün merkeze bağlı Aksaray Mahallesi Kuleli Sokak'taki boş bir arazi üzerinde bulunan barakada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cinayet şüphelisi Salih Yılmaz Coşkun (21), kız arkadaşı Emine Fulya Akçelebi'yi, barakada defalarca bıçaklayıp öldürdükten sonra kaçtı. Şüpheli Coşkun'un arkadaşlarını arayarak "sevgilimi öldürdüm" demesiyle olay ortaya çıktı. Polisin incelemesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak otopsisi yapılan Emine'nin cenazesi, bugün morgdan alınarak Ehlibeyt Cem Evi'ne götürüldü.

Cinayet şüphelisi Coşkun ise bugün İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekiplerce gizlendiği Hicret Mahallesi'ndeki dedesinin evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyete götürülerek işlemleri tamamlanan şüpheli "kasten adam öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Emine'nin cansız bedeninin ise yarın Avcılı köyünde defnedileceği bildirildi. - ELAZIĞ

18 yaşındaki Emine'nin katili, adliyeye sevk edildi
18 yaşındaki Emine'nin katili, adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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