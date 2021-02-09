18 yaş altı seyahat yasağı kalktı mı? 18 yaş altı tek başına seyahat edebilir mi? 18 yaş altı otobüse binebilir mi?

Koronavirüs salgını sebebiyle getirilen kısıtlamalardan seyahat yasağı oldu. Peki, 18 yaş altı seyahat yasağı kalktı mı? 18 yaş altı tek başına seyahat edebilir mi? 18 yaş altı otobüse binebilir mi?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, seyahat kısıtlaması yer aldı. Günlük koronavirüs vaka sayılarında yaşanan düşüş sebebiyle 18 yaş altı seyahat yasağı kalktı mı? 18 yaş altı tek başına seyahat edebilir mi? 18 yaş altı otobüse binebilir mi?

18 YAŞ ALTI SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?

Yayımlanan son genelgeye göre 20 yaş altı gençler ve çocuklar yanlarında ebeveynleri, veli veya vasisinin bulunması şartıyla herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması olan ve belirlenen saatlerde izinli olan 20 yaş altı vatandaşların, 18 Kasım 2020 tarihli ve 19161 sayılı genelgeyle belirlenen saatler içerisinde (10.00­-13.00, 13.00­-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanmaları kısıtlanmıştı.

18 YAŞ ALTI OTOBÜSE BİNEBİLİR Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kademeli olarak kısıtlamaların azaltılacağı yönündeki açıklamasının ardından, 18 yaş altı olan gençler, otobüse binip binemeyeceklerini merak ediyor. Buna göre, Erdoğan, daha önce yayınlanan genelgede istisna tutulanlar haricinde, 20 yaş altının toplu taşıma kullanımı kısıtlamalarının devam edeceğini bildirdi.