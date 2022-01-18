18 Ocak 2022 koronavirüs tablosu açıklandı mı? SON DAKİKA Türkiye'de bugünkü vaka sayısı kaç, kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?

Vatandaşlar 18 Ocak Salı günü koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapmakta. Koronavirüs tablosu ile birlikte aşı haritası da yayımlanıyor. 18 Ocak Salı günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 18 Ocak 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı? Omicron varyantı ile birlikte vaka sayılarında önemli artış yaşanmakta...

18 Ocak 2022 koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 18 Ocak Salı günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 18 Ocak Salı korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?

18 Ocak KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

18 Salı günü korona tablosu açıklandı. Bugün 69 bin 658 yeni vaka tespit edildi. 157 kişi vefat etti.

NOT: Son verileri görmek için tıklayınız. Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesidir.

17 OCAK SALI KORANAVİRÜS TESTİ SAYISI KAÇTIR?



17 Ocak Salı günü 403.836 kişiye test uygulanmıştır. 17 OCAK PAZARTESİ VAKA SAYISI KAÇTIR? 17 Ocak Pazartesi 403.836 kişiye uygulanan testten 64.935 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır. 17 OCAK PAZARTESİ KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? 17 Ocak Pazartesi günü 162 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir. 17 OCAK PAZARTESİ KAÇ KİŞİ İYİLEŞTİ? 17 Ocak Pazartesi günü 72.106 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir. Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? 17 Ocak Pazartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

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