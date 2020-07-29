18 nerenin plaka kodu? 18 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Çankırı plaka harfleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

18 nerenin plaka kodu? 18 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Çankırı plaka harfleri

Ülkemizde 81 il yer almaktadır. 18. sırada bulunan şehrimiz ise Ç harfiyle başlıyor. Plaka kodları otomobil taşıtlarında kullanılmaktadır. Peki 18 nerenin plakasıdır şimdi haberimizde tüm detayları paylaşalım.

18 nerenin plaka kodu? 18 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Çankırı plaka harfleri
29.07.2020 17:28 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:31

Türkiye'deki 18 plaka kodu Çankırı iline aittir. Ülkemizde toplamda 81 şehir mevcuttur ve plaka numarasına göre 18. sırada olan ilimiz Çankırı'dır. Çankırı'nın plaka kodu 18'dir. Çankırı, Çanakkale'den sonra gelen Ç harfiyle başlayan 2. şehrimizdir.

18 NERENİN PLAKASI?

18 plakası hangi ile aittir? : Çankırı

18 il plakası Çankırı iline ait bir plaka kodudur. Yani arabalarda, otomobillerde, kamyonlarda, motosikletlerde vb. taşıtlı araçlarda plaka kodu 18 olanlar Çankırı iline ait demektir.

Ayrıca 18 plaka kodunun yanındaki bazı harfler de Çankırı'nın ilçelerini simgelemektedir. Yani 18 plaka koduna sahip bir aracın plakasının ortasındaki harflerine bakılarak Çankırı'un hangi ilçesine ait onu öğrenebiliyoruz.

ÇANKIRI İLÇELERİNE AİT PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Çankırı'nın plaka kodu 18'dir. Ek olarak plakada 18 numarasının hemen sağında yer alan harflere bakılarak da o araç Çankırı'nın hangi ilçesinden çıkmadır onu bulabiliyoruz. Şimdi ilçe bazında Çankırı merkez ve ilçelerinin plaka koduna ait harflerini paylaşalım:

Çankırı Merkez ilçesi plaka kodu harfleri:

18 AC 001 - 18 AZ 999 aralığında,

18 DA 001 - 18 DF 999 aralığında ve

18 T 0001 - 18 T 9999 aralığında yer alır.

Çankırı Kurşunlu ilçesi plaka kodu harfleri:

18 KU 001 - 18 KZ 999 aralığında yer alır.

Çankırı Çerkeş ilçesi plaka kodu harfleri:

18 LA 001 - 18 LZ 999 arasında yer alıyor.

18 nerenin plaka kodu? 18 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Çankırı plaka harfleri

Kısacası Çankırı iline kayıtlı olan araçların plakası 18 numarasıyla (sayısıyla-rakamıyla) başlamaktadır. Akabinde devam eden plaka numarasındaki harflere göre ise yukarıdaki gibi ilçeleri bulabiliriz.

İlgili Haberler

11 nerenin plaka kodu? 11 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Plaka harfleri nelerdir?
11 nerenin plaka kodu? 11 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Plaka harfleri nelerdir?
04 nerenin plaka kodu? 04 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Ağrı ilçeleri plaka harfleri
04 nerenin plaka kodu? 04 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Ağrı ilçeleri plaka harfleri
12 nerenin plaka kodu? 12 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Plaka harfleri neler?
12 nerenin plaka kodu? 12 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Plaka harfleri neler?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada 3. Sayfa
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait Politika
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tedbirlerini 3 gruba ayırarak sıraladı Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tedbirlerini 3 gruba ayırarak sıraladı
On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı Ekonomi
On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü 3. Sayfa
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı Yaşam
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Dubai tasarımcıları, moda maskelerini 'olmazsa olmaz' aksesuar haline getiriyor
Dubai tasarımcıları, moda maskelerini "olmazsa olmaz" aksesuar haline getiriyor
Son Dakika: Euro 8,23 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika: Euro 8,23 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, test kitleriyle ilgili olay olan iddialara yanıt verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, test kitleriyle ilgili olay olan iddialara yanıt verdi
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak
Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
16 yaşındaki genç, elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu 15 yaşındaki arkadaşını vurdu
16 yaşındaki genç, elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu 15 yaşındaki arkadaşını vurdu
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
Barcelona, Juventus'a takaslandıktan sonra tesislere geri dönmeyen Arthur'a dava açacak
Barcelona, Juventus'a takaslandıktan sonra tesislere geri dönmeyen Arthur'a dava açacak
ABD'de kaza yapan sürücü, aracı patlamadan son anda kurtarıldı
ABD'de kaza yapan sürücü, aracı patlamadan son anda kurtarıldı
Hindistan'ın Mumbai şehrindeki yoksul halkın yarısı koronavirüse yakalandı
Hindistan'ın Mumbai şehrindeki yoksul halkın yarısı koronavirüse yakalandı
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
'Bırak dağınık kalsın' diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ziya Selçuk Pınar Gültekin Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu
Magazin Beyonce Reha Özcan Kerem Bursin Nebahat Çehre
Spor Mehmet Topal Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Mahmut Tekdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Dha İzmir Bayram Ankara
Şu an buradasınız: 18 nerenin plaka kodu? 18 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Çankırı plaka harfleri - Çanakkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 17:49:31. #1.14#
title