18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Kırşehir'e ulaştı
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18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Kırşehir'e ulaştı

03.03.2021 12:57 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:00
18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Kırşehir'e ulaştı

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak" etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek Türk bayrağı, Kırşehir'e getirildi.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak" etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek Türk bayrağı, Kırşehir'e getirildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce bayrak sevgisi ve tarih bilincinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen etkinlik kapsamında, Kırşehir Valiliğinde bayrak teslim töreni düzenlendi.

Törende, Kırıkkaleli genç Metin Oktay Yıldırım'ın getirdiği Türk bayrağı, Yozgat'a ulaştırılmak üzere, Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın makamında Kırşehirli genç Eren Çakır Genç'e emanet edildi.

Vali Akın, burada yaptığı konuşmada, 1 Mart'ta başlatılan etkinlikle yola çıkarılan bayrağın 18 Mart'ta Çanakkale Zaferinin 106. Yılı etkinliklerine ulaştırılacağını söyledi.

Milli ve manevi değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine işaret eden Akın şunları kaydetti:

"Çanakkale ruhu, milletimizde hala yaşamaktadır. Bu ruhu canlı ve diri tutmak amacıyla düzenlenen projeleri destekliyoruz. Gençlerimize vatan, bayrak, millet sevgisini anlatmak, onlara tarih bilincini aşılamak üzere düzenlenen etkinlik kapsamında gençlerimiz arasında bayrak teslim töreni yapıldı. Şanlı bayrağımızı ulaştıran ve ilimizde teslim alan gençlerimizi tebrik ediyorum. Kırşehirli kardeşimiz, teslim aldığı şanlı bayrağımızı Yozgatlı gencimize ulaştıracak."

Törende Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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