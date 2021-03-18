18 Mart'ın Yıl Dönümü ve Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni gerçekleşti
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18 Mart'ın Yıl Dönümü ve Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni gerçekleşti

18.03.2021 17:17 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:22
18 Mart'ın Yıl Dönümü ve Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni gerçekleşti

Gaziantep Valiliği tarafından organize edilen, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 106. Yıl Dönümü ve Şehitleri Anma Günü ve Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih töreni programı Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşti.

Gaziantep Valiliği tarafından organize edilen, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 106. Yıl Dönümü ve Şehitleri Anma Günü ve Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih töreni programı Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşti.

Gaziantep Valisi tarafından, 8 şehit ailesi ve 4 gaziye devlet övünç madalyası ve berat belgeleri takdim edildi.

Gaziantep Valiliği tarafından organize edilen 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferini 106. Yıl Dönümü ve Şehitleri Anma Günü ve Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih töreni gerçekleşti. Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen programda şehit ailelerine ve gazilere devlet övünç madalyası takdim edildi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Milletvekilleri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, bürokratlar, şehit alileri ve gaziler katıldı.

Çanakkale destanının genç, yaşlı herkesin destanı olduğunu belirten Gaziantep Valisi Davut Gül, "Çanakkale dediğimiz de tabi destan diyoruz. Bu destan, cepheye yavrusu gönderen gönderirken bayrak düşerse asla geri gelme diyen annelerin destanı. 15 yaşında şehit düşerken yüzünde gülümse olan şehitlerimizin destanı. 15 yaşında daha çocuk yaşlarında gazi olan çocuklarımızın destanı. Hep birlikte Çanakkale de bizlere teslim edilen, Çanakkale de bizlere emanet edilen al yıldızlı bayrağımızı sonsuza kadar götürmenin destanı. Bu vesileyle ben bir kez daha başta Gazi Mustafa Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize, gazilerimize ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet, yaşayan gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum" diye konuştu.

Program öğrencilerin hazırlamış olduğu Çanakkale Zaferi konulu gösterinin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu. - GAZİANTEP

18 Mart'ın Yıl Dönümü ve Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni gerçekleşti
18 Mart'ın Yıl Dönümü ve Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni gerçekleşti
18 Mart'ın Yıl Dönümü ve Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni gerçekleşti
18 Mart'ın Yıl Dönümü ve Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni gerçekleşti
18 Mart'ın Yıl Dönümü ve Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni gerçekleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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