18. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali başladı - Haberler
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18. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali başladı

AA / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel
18. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali başladı

Türk-İslam mutasavvıfı ve şairi Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 814. doğum yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "18. Mistik Müzik Festivali" Konya'da başladı.

Türk- İslam mutasavvıfı ve şairi Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 814. doğum yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "18. Mistik Müzik Festivali" Konya'da başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Selçuklu Kültür Merkezi'ndeki festivalin ilk gün programının açılışında, 22-30 Eylül'de düzenlenen festivalin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, TRT ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyelerinin katkılarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Yarar, 18 yıldır kesintisiz düzenlenen festivalin geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle çevrim için düzenlendiğini hatırlatarak, "22-30 Eylül 2020'de yayımlanan konser videoları ve sosyal medya içeriklerimiz toplamda 107 milyon görüntüleme elde etmiştir. 18 yıl boyunca festivalimize 51 ülkeden 193 grup ve 1078 sanatçı katılmış, yaklaşık 10 bin saatlik performans arşivi oluşmuştur." dedi.

Bu yıl festival boyunca toplam 9 konserin yanı sıra 30 Eylül'de Mevlevi ayini ve sema mukabelesi yapılacağını dile getiren Yarar, festivale Türkiye, İngiltere, Lübnan, Ürdün, Tanzanya, Kırgızistan, Azerbaycan ve İran'dan sanatçılar ve müzik topluluklarının katıldığını söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda seyircinin alındığı festivalin açılış konserini "Endülüs'Ten Konya'ya Musiki Topluluğu" verdi.

Sanatseverler, İspanyol ezgileriyle Mesnevi müziğinin uyumuna şahit oldu.

Flamenko ve Sema gösterisi izleyicilerin beğenisini kazandı.

AA / Zehra Melek Çat - Son Dakika Haberleri
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