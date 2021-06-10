173 fidan toprakla buluştu

İnegöl Belediyesi, Yeni Mahalle'de 5 ayrı noktada toplam 5 bin 575 m2 alan üzerinde koruluklar, çocuk oyun alanları, fitness alanları, semt sahası ve otoparkların yer aldığı bir yaşam alanı inşa ediyor.

Yapım çalışmaları süren alanda, bugün 173 adet fidanın dikimi gerçekleştirildi.

Şehre sosyal donatı alanlarıyla birlikte oksijen deposu olacak yeni koruluk alanlar da kazandırmaya devam eden İnegöl Belediyesi, bu kapsamda Alanyurt bölgesinde Yeni Mahalle Yeni Hayat Sokak üzerinde 5 ayrı parçadan oluşan bir sosyal donatı alanı oluşturuyor. Toplam çalışma alanı 5575 m2 olan projede; 3750 m2 yeşil alan, 795 m2'lik 53 araçlık otopark ve 1030 m2'lik tretuvar ile sert zemin alanı bulunuyor. Yeşil alanlarda ise toplamda 173 adet ağaçla koruluklar oluşturuluyor.

BU YATIRIMLARIN BİRAN ÖNCE HAYATA GEÇMESİ GEREKİYOR

Yapım çalışması süren projede, bugün ilçe protokolü ve öğrencilerin katılımıyla fidanların dikimi gerçekleştirildi. 173 fidanın toprakla buluştuğu programa; Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve öğrenciler ile davetliler katıldı. Fidan dikimi sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Şehrimizin önemli ihtiyaçlarından biri olan özellikle otopark, yeşil alan, koruluk alan, park gibi alanları çoğaltabilmekle ilgili çabamız, gayretimiz devam ediyor. Arkadaşlarımız bunlarla ilgili planlamalarını önümüze koydular. Bizler de her birini yatırım programımıza aldık ve sırayla hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalarla ilgili de olumlu geri dönüşler alıyoruz. Şehrimizde araç ve insan sayısı artıyor. Bu yatırımların biran önce hayata geçirilmesi gerekiyor" dedi.

Bölgede 5 ayrı alan üzerinde hummalı bir çalışmanın sürdüğünü kaydeden Taban, "Bugün Alanyurt bölgemizde Yeni Mahalledeyiz. Bu bölgede başlattığımız çalışmalar vardı. Yeni Hayat Sokak bölgesinde 5 ayrı noktada çalışmamız var. Planlarda da yine otopark, yeşil alan, çocuk parkı gibi gözüken yerleri önceliklendirerek bu alanlarda aksiyon alıyoruz. Bugün burada öğrenci kardeşlerimizle koruluk alan bölgelerinde 173 adet ağaç dikiyoruz. Beraberinde 53 araçlık otopark oluşturuluyor. Buralarda yaklaşık 1000 m2 sert zemin alanı oluşturuluyor. Mahallemizde huzur içerisinde insanlar çocuklarıyla, torunlarıyla oturup eğlenebilsinler istiyoruz. Genç kardeşlerimize de fidanlarımızı toprakla buluşturmada yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.

YEŞİLE OLAN İHTİYACIMIZ YADSINAMAZ BİR GERÇEK

Kaymakam Eren Arslan ise "173 adet fidanın toprakla buluştuğu bu program aslında 5 Haziran Dünya Çevre Günü için planlanmıştı ancak uzun soluklu bir çalışma olduğundan bugün gerçekleştiriyoruz. Belediyemizin mahallelerimizde yeşil alan olarak tahsis edilen alanlarda hayata geçirdiği bu çalışmalar çok önemli. Yeşile olan ihtiyacımız yadsınamaz bir gerçek. Doğayla uyumlu bir şekilde olmak, doğayı korumanın ne demek olduğunu etrafımıza baktığımızda yaşadığımız üzücü hadiselerde görüyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi biz bu ülkeyi emanet olarak aldık ve daha iyi şekilde koruyarak, geliştirerek emaneti teslim etmek zorundayız. O yüzden bu çalışmaların hepsi çok anlamlı. Bu noktada Başkanımızı ve ekibini tebrik diyorum. Gençlerimize de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler