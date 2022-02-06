17 yıl önceki kadın cinayetinin sanıklarına 19'uncu duruşmada beraat

KEPEZ, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, 17 yıl önce evinde bıçaklanan Filiz Gökkurt'un (26) cinayet şüphelisi olarak 8 ay cezaevinde kaldıktan sonra 2019'un Aralık ayında tahliye edilen D.K. ile ona yardım ettiği öne sürülen C.K., 19'uncu duruşmada beraat etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi Menzil Sitesi'nde yaşayan 1 çocuk annesi Filiz Gökkurt'ün 16 Mart 2005'te evinde bıçaklanarak öldürülmesi ile ilgili D.K., 2019'nun Nisan ayında gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen D.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar D.K. ve C.K.'nin, üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair mahkumiyetlerine yeter derecede, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatlerine hükmetti.