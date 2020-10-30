17 yaşındaki Umut yıkılan binanın enkazından böyle çıkarıldı

İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem sırasında Bayraklı'da yıkılan bir binanın enkazının altında kalan 17 yaşındaki Umut Demir kurtarıldı. Annesi, Umut'a "Anneciğim ben buradayım. Oğlum, buradayım ben" diye seslendi.

İzmir'deki depremde enkaz altında kalan 17 yaşındaki Umut, sağ olarak kurtarıldı. Annesi "Anneciğim ben buradayım. Oğlum, buradayım ben" diye seslendi.

3 SAAT SONRA ENKEZDAN KURTARILDI

İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem sırasında Bayraklı'da yıkılan bir binanın enkazının altında kalan 17 yaşındaki Umut Demir kurtarıldı. Annesinin yıkılan binanın yanında beklediği sırada, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması yürüttüğü Umut'un 3 saat sonra enkazdan çıkarıldığı anlar kameralar tarafından kaydedildi.

ANNE OĞLU ÇIKARILANA KADAR AMBULANSA BİNMEDİ

Yıkılan Egemen Apartmanı önünde ''Oğlum çıkana kadar ambulansa da binmem, hastaneye de gitmem'' diyen annesi de oğluna kavuşmasının ardından başka bir araçla kaldırıldığı hastaneye gitti.