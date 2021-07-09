17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil iş yerine daldı
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17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil iş yerine daldı

17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil iş yerine daldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da ehliyetsiz sürücünün otomobiliyle bir iş yerine girdiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'da ehliyetsiz sürücünün otomobiliyle bir iş yerine girdiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün sabaha karşı saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Babasının ortağının otomobilini alan 17 yaşındaki K.B., Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi Ulusoy Caddesi üzerinde gezintiye çıktı. Direksiyon başında uyuduğu için otomobilin hakimiyetini kaybettiği iddia edilen K.B., kaldırım üzerinde sürüklendikten sonra internet altyapı trafosunu yıkıp iş yerine girdi. Kazadan yara almadan kurtulan K.B., bir süre olay yerinde durduktan sonra hızla uzaklaştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İş yeri sahibi Hasan Yiğit, gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Kazada iş yerinde 5 bin liralık zarar oluştu. Kaldırımdaki bir haberleşme firmasının altyapı trafosu da zarar gördü.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin yan şekilde kayarak kaldırım üzerinde kıvılcımlar çıkararak ilerlemesi ve iş yerine girdiği anlar yer aldı. İş yerinin tentesinin devrilmesi, sürücünün dışarı çıkıp bir süre beklemesi ve daha sonra ayrılması da kayıtlarda yer aldı.

"Uçan araba yapmışlar"

Gelen telefonla iş yerine bir otomobilin girdiğini öğrenen Hasan Yiğit, "Direksiyon başında uyuya kalmış sürücü dükkana girmiş. 3-5 bin lira zararımız var. Haberleşme firmasının 50-60 bin liralık zararı var. Allah'tan çocukta bir şey yok, ehliyeti de yok. Görüntüleri izleyince hayret ettim, uçan araba yapmışlar da bizim mi haberimiz yok diye" dedi. - ANTALYA

17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil iş yerine daldı
17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil iş yerine daldı
17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil iş yerine daldı
17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil iş yerine daldı
17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil iş yerine daldı
17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil iş yerine daldı
17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil iş yerine daldı
17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil iş yerine daldı
17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil iş yerine daldı
17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil iş yerine daldı
17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil iş yerine daldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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