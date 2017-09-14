17 Suçtan Aranıyordu Yakalandı

KONYA'da 17 ayrı suçtan aranan yağma, gasp ve hırsızlık suçlarından hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan 30 yaşındaki Nuri Kaya polisin operasyonu sonucu yakalandı. Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 8 Ağustos günü merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Cemil Çiçek Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta çalışan bekçinin parasının gasp edilmesi ve yaralanması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler yapılan çalışma sonrası şüphelinin daha öncede poliste farklı suçlardan 40 kaydı bulunan Nuri Kaya olduğunu tespit etti. Polis, Kaya'nın gidebileceği adreslere baskın düzenledi. Polisten kaçan Kaya, bu süre içerisinde Çumra İlçesi'nden otomobil hırsızlığı ve merkez Selçuklu İlçesi Sakarya Mahallesi'nde güveni kötüye kullanma suçlarına karıştığı belirlendi. Polis, Kaya'nın Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi'ndeki bir adreste bulunduğu bilgisini alması üzerine eve baskın düzenlendi. Yapılan baskında Nuri Kaya yakalanarak gözaltına alındı. Kaya'nın, gasp, yağma, hırsızlık, kasten yaralama, güveni kötüye kullanma gibi 17 farklı suçtan arandığı ve hakkında 15 yıl hapis cezası bulunduğu belirtildi. Kaya'nın ayrıca babasına ait bir traktörüde babasından izinsiz sattığı ifade edildi.



Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, oto hırsızlığı ve güveni kötüye kullanma suçlarından adliyeye sevk edilen Nuri Kaya çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



- Konya