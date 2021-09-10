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17. Kazan Uluslararası Müslüman Film Festivali'nde Türkiye iki ödül kazandı

AA / Raynur Shakir - Haberler | Kültür Sanat
17. Kazan Uluslararası Müslüman Film Festivali'nde Türkiye iki ödül kazandı

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da "Medeniyetler diyaloğundan diyaloglar medeniyetine" sloganı ile organize edilen 17.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da "Medeniyetler diyaloğundan diyaloglar medeniyetine" sloganı ile organize edilen 17. Uluslararası Kazan Müslüman Filmleri Festivali'ne Türkiye'den katılan "Okul Tıraşı" filmi, En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Yönetmen" ödüllerine layık görüldü.

Piramit" Eğlence Merkezinde düzenlenen "Kırmızı halı geçişi" ve ödül töreniyle sona eren festivalde "Okul Tıraşı" filmi Türkiye'ye iki ödül kazandırdı. Samet Yıldız filmdeki rolüyle "En İyi Erkek Oyuncu", Ferit Karahan da "En İyi Yönetmen" ödülünü aldı.

Samet Yıldız adına sahnede ödülü alan Türkiye'nin Kazan Başkonsolosu İsmet Erikan, "Türkçedeki Yıldız'ın karşılığı Rusçada Zvezda demek, Samet de sonsuzluk demek. Samet Yıldız sonsuz bir yıldız olacak. Bütün jüri üyelerine, Kazan'a, sinemaseverlere çok teşekkür ediyorum. Onları yıldız yapan sizsiniz." ifadelerini kullandı.

"En İyi Yönetmen" ödülünü de Karahan adına "Kovan" filminin yönetmeni Eylem Kafta aldı.

Festivale bu yıl 45 ülkeden 600 başvuru yapıldı. Jüri 24 yabancı ülkeden 50 filmi yarışma programına seçti.

Türkiye'yi festivalde, yönetmen Ferit Karahan'ın "Okul Traşı", yönetmen Eylem Kaftan'ın "Kovan", yönetmen Fatih Özcan'ın "Mavzer" filmleri ve yönetmen Didem Şahin'in "Acı ve Tatlı" belgeseli temsil etti.

Festivalde "En İyi Uzun Metrajlı Film" için Grand Prix ödülünü, Kazakistan'dan Farhat Şaripov'un yönettiği "18 kilohertz" filmi aldı.

Tataristan başkenti Kazan'da 2005 yılından itibaren kesintisiz düzenlenen Uluslararası Kazan Müslüman Film Festivali, dünya toplumuna İslam ve Müslümanlar hakkında objektif fikir sağlamayı amaçlıyor.

Tataristan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ve Rusya Müftüler Konseyi'nin ortak girişimi ile Kazan'da düzenlenen 17. Uluslararası Kazan Müslüman Film Festivali 5 Eylül'de görkemli bir törenle açılmıştı.

AA / Raynur Shakir - Son Dakika Haberleri
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