160 öğrenci Ayvalık ve Havran'ı gezdi

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından sürdürülen 'Yarın Çok Geç olacak' projesi kapsamında 8 ilden 15-18 yaş arası 160 öğrenci, Balıkesir'in Ayvalık ve Havran ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.