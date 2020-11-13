Best Model'in ardından 16 yaşındaki Ceyda Toyran'ın Miss Model seçilmesi tartışma yarattı

Geçtiğimiz günlerde 15 yaşındaki Melisa İmrak'ın Best Model'de birinci olması çok konuşulmuştu. İmrak'ın ardından 16 yaşındaki Ceyda Toyran da Miss Model seçildi. Ceyda Toyran'ın yarışmayı kazanması herkesin tepkisini çekti.

'Miss & Mr Model Of Turkey 2020' yarışmasının finali önceki akşam gerçekleştirildi. Yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından başvuran 1400 aday arasından seçilerek finalde yarışmaya hak kazanan 14 erkek ve 14 kız model, kral ve kraliçe olmak için ter döktü.

16 YAŞINDAKİ CEYDA TOYRAN BİRİNCİ OLDU

Yarışmanın finalinde birinciliğini 2004 ABD Chicago doğumlu 1,83 boyundaki Ceyda Toyran kazanırken, erkeklerde de 1,92 boyundaki Bursalı Mümin Karaçil Mr Model seçildi. Yarışmada ikinciliği kızlarda Kardelen Güdücü, erkeklerde Furkan Kilci kazanırken, üçüncülüğü de kızlarda Ceren Gezer, erkeklerde ise Musa Çakmak kazandı.

Pandemi kuralları çerçevesinde seyircisiz olarak düzenlenen yarışmada İzmir'de yaşanan deprem sebebiyle de konser ve dans gösterileri yapılmadı.

Ceyda Toyran

Öte yandan, Miss Model of Turkey'in birincisi seçilen 16 yaşındaki Ceyda Toyran, herkesin tepkisini çekti.

AKILLARA 15 YAŞINDAKİ MELİSA İMRAK GELDİ

Geçtiğimiz haftalarda 33. Best Model Türkiye birinciliğini kadınlarda Melisa İmrak, erkeklerde ise Oğuzhan Bolat kazanmıştı. 15 yaşında olan İmrak, yaşından dolayı eleştiri almıştı. Yarışmada katılım şartlarına göre; 18 yaşından küçüklerin ailesinden muvaffakatname alma zorunluğu bulunuyor.

Melisa İmrak

İmrak, hakkında çıkan haberlerin ardından, "İyi dilekleriniz çok teşekkür ederim. Kötü yorum yapanlar için de onların kendi fikri kimseyi bir kalıba sokamam" ifadelerini kullanmıştı. Melisa İmrak, "Evet, 15 yaşındayım. Annem Azeri. Üniversite okuyacağım eğitimlerimi kesinlikle devam ettireceğim. Eğitimi bırakma gibi bir düşüncem yok" demişti.

16 yaşındaki Ceyda Toyran'ın Instagram hesabından paylaştığı bazı fotoğraflar: