16 Şubat Salı hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki, hava fırtınalı mı olacak? Yağmurlu mu olacak? Hava sisli, güneşli mi olacak? İşte 16 Şubat 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Son günlerde havanın Türkiye genelinde soğuklarını arttırması vatandaşları etkiliyor. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

16 ŞUBAT SALI GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun yağış alan kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Giresun, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar, Akdeniz kıyıları ile Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor. Marmara bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-80 km/sa), Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ NELERDİR?

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 2°C Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 1°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, -1°C Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 1°C Çok bulutlu, yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, -4°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DENİZLİ °C, 3°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

İZMİR °C, 5°C Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

MANİSA °C, 4°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 14°C Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 13°C Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, -2°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA -5°C, -3°C Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ÇANKIRI -6°C, -3°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR -6°C, -3°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KONYA -4°C, -1°C Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, -3°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 0°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, -3°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 1°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

AMASYA °C, -1°C Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

RİZE °C, 4°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 2°C Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 4°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZİNCAN °C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ERZURUM °C, 8°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 7°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİİRT °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

16 ŞUBAT 2021 SALI İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Çok bulutlu, doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli ve Sakarya'da yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın; bölge genelinde Kuzey ve Kuzeydoğu(Poyraz) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

16 ŞUBAT 2021 SALI ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge genelinin çok bulutlu aralıklı kar yağışlı geçeceği, buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın kuzeyli yönlerden orta, Batı Karadeniz'in kıyı kesiminde kuzeydoğu yönünden yer yer fırtına (50-75km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir.

16 ŞUBAT 2021 SALI İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge geneli çok bulutlu yer yer aralıklı yağışlı geçmesi, İzmir ve Aydın çevrelerinde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve kar, yağış alan diğer yerlerde ise kar şeklinde olması ve kar yağışlarının Balıkesir çevrelerinde etkili olmaya devam etmesi beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Düne göre 1 ila 2 derece azalmaya devam ederek bölge genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyretmeye devam edecek.

RÜZGAR: Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına hızında (60-80 km/sa) esmeye devam etmesi beklenmektedir.

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