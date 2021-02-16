16 Şubat Salı hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki, hava fırtınalı mı olacak? Yağmurlu mu olacak? Hava sisli, güneşli mi olacak? İşte 16 Şubat 2021 günlük hava durumu tahminleri!
Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Son günlerde havanın Türkiye genelinde soğuklarını arttırması vatandaşları etkiliyor. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.
16 ŞUBAT SALI GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun yağış alan kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Giresun, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar, Akdeniz kıyıları ile Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor. Marmara bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-80 km/sa), Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ NELERDİR?
MARMARA BÖLGESİ
EDİRNE °C, 2°C Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 1°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, -1°C Çok bulutlu
KOCAELİ °C, 1°C Çok bulutlu, yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
EGE BÖLGESİ
A.KARAHİSAR °C, -4°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DENİZLİ °C, 3°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
İZMİR °C, 5°C Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
MANİSA °C, 4°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ
ADANA °C, 14°C Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 13°C Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, -2°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
ANKARA -5°C, -3°C Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
ÇANKIRI -6°C, -3°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ESKİŞEHİR -6°C, -3°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KONYA -4°C, -1°C Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
KARADENİZ BÖLGESİ
BOLU °C, -3°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 0°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KASTAMONU °C, -3°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 1°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
AMASYA °C, -1°C Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
RİZE °C, 4°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 2°C Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 4°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
ERZİNCAN °C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
ERZURUM °C, 8°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 7°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
DİYARBAKIR °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SİİRT °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
16 ŞUBAT 2021 SALI İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?
Çok bulutlu, doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli ve Sakarya'da yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın; bölge genelinde Kuzey ve Kuzeydoğu(Poyraz) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
16 ŞUBAT 2021 SALI ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?
Bölge genelinin çok bulutlu aralıklı kar yağışlı geçeceği, buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin edilmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın kuzeyli yönlerden orta, Batı Karadeniz'in kıyı kesiminde kuzeydoğu yönünden yer yer fırtına (50-75km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir.
16 ŞUBAT 2021 SALI İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?
Bölge geneli çok bulutlu yer yer aralıklı yağışlı geçmesi, İzmir ve Aydın çevrelerinde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve kar, yağış alan diğer yerlerde ise kar şeklinde olması ve kar yağışlarının Balıkesir çevrelerinde etkili olmaya devam etmesi beklenmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Düne göre 1 ila 2 derece azalmaya devam ederek bölge genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyretmeye devam edecek.
RÜZGAR: Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına hızında (60-80 km/sa) esmeye devam etmesi beklenmektedir.