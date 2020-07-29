16 nerenin plaka kodu? 16 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Plaka harfleri Türkiye'de toplamda 81 il mevcuttur. Bu illerin kendilerine özel plaka kodları vardır. Plaka kodları otomobil taşıtlarında kullanılmaktadır. Peki 16 nerenin plakasıdır şimdi haberimizde tüm detayları paylaşalım.

Türkiye'deki 16 plaka kodu Bursa iline aittir. Ülkemizde toplamda 81 şehir mevcuttur ve plaka numarasına göre 16. sırada olan ilimiz Bursa'dır. Bursa'nın plaka kodu 16'dır.

16 NERENİN PLAKASI?

16 plakası hangi ilin? : Bursa

16 il plakası Bursa iline ait bir plaka kodudur . Yani arabalarda, otomobillerde, kamyonlarda, motosikletlerde vb. taşıtlı araçlarda plaka kodu 16 olanlar Bursa iline ait demektir.

Ayrıca 16 plaka kodunun yanındaki bazı harfler de Bursa'nın ilçelerini simgelemektedir. Yani 16 plaka koduna sahip bir aracın plakasının ortasındaki harflerine bakılarak Bursa'un hangi ilçesine ait onu öğrenebiliyoruz.

BURSA İLÇELERİNE AİT PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Bursa'nın plaka kodu 16'dır. Ek olarak plakada 16 numarasının hemen sağında yer alan harflere bakılarak da o araç Bursa'nın hangi ilçesinden çıkmadır onu bulabiliyoruz. Şimdi ilçe bazında Bursa merkez ve ilçelerinin plaka koduna ait harflerini paylaşalım:

Bursa Merkez bölgesi plaka kodu harfleri: 16 AB 001 - 16 AZ 999 aralığında, 16 AAB 01 - 16 AZZ 99 aralığında, 16 BA 001 - 16 BZ 999 aralığında, 16 BAA 01 - 16 BZZ 99 aralığında, 16 CAA 01 - 16 CZZ 99 aralığında, 16 D 0001 - 16 D 1500 aralığında, 16 DA 001 - 16 DZ 999 aralığında, 16 E 0001 - 16 E 9999 aralığında, 16 EA 001 - 16 EZ 999 aralığında, 16 FA 001 - 16 FZ 999 aralığında, 16 GA 001 - 16 GZ 999 aralığında, 16 HA 001 - 16 HZ 999 aralığında, 16 K 0001 - 16 K 9999 aralığında, 16 K 00001 - 16 K 63000 aralığında, 16 KA 001 - 16 KZ 999 aralığında, 16 L 0001 - 16 L 9999 aralığında, 16 LA 001 - 16 LZ 999 aralığında, 16 M 0001 - 16 M 5000 aralığında, 16 M 00001 - 16 M 00500 aralığında, 16 M 7501 - 16 M 8000 aralığında, 16 MA 001 - 16 MZ 999 aralığında, 16 NA 001 - 16 NZ 999 aralığında, 16 P 0001 - 16 P 9999 aralığında, 16 R 0001 - 16 R 9999 aralığında, 16 RA 001 - 16 RZ 999 aralığında, 16 S 0001 - 16 S 5999 aralığında, 16 T 0001 - 16 T 5000 aralığında, 16 U 0001 - 16 U 9999 aralığında, 16 V 0001 - 16 V 9999 aralığında, 16 YA 001 - 16 YZ 999 aralığında, 16 Z 0001 - 16 Z 9999 aralığında yer almaktadır.

Bursa İnegöl ilçesi plaka kodu harfleri: 16 F 0001 - 16 F 9999 aralığında, 16 K 65001 - 16 K 74999 aralığında, 16 M 5501 - 16 M 6000 aralığında, 16 PA 001 - 16 PZ 999 aralığında, 16 S 6000 - 16 S 6699 aralığında, 16 T 5501 - 16 T 6000 aralığında yer almaktadır.

Bursa Mudanya ilçesi plaka kodu harfleri: 16 JA 001 - 16 JZ 999 aralığında, 16 K 93001 - 16 K 96000 aralığında, 16 M 8001 - 16 M 8500 aralığında, 16 S 9300 - 16 S 9799 aralığında, 16 T 8001 - 16 T 8500 aralığında yer alır.

Bursa İznik ilçesi plaka kodu harfleri: 16 H 0001 - 16 H 9999 aralığında, 16 M 6501 - 16 M 7000 aralığında, 16 S 6700 - 16 S 6799 aralığında, 16 T 6501 - 16 T 7000 aralığında yer alıyor.

Bursa Orhangazi ilçesi plaka kodu harfleri: 16 K 81001 - 16 K 84000 arasında, 16 M 8501 - 16 M 9000 arasında, 16 S 7500 - 16 S 7999 arasında, 16 T 8501 - 16 T 9000 arasında, 16 VA 001 - 16 VZ 999 arasında yer almaktadır.

Bursa Mustafakemalpaşa ilçesi plaka kodu harfleri: 16 K 90001 - 16 K 93000 aralığında, 16 M 6001 - 16 M 6500 aralığında, 16 S 8800 - 16 S 9299 aralığında, 16 SA 001 - 16 SZ 999 aralığında, 16 T 6001 - 16 T 6500 aralığında yer alıyor.

Bursa Yenişehir ilçesi plaka kodu harfleri: 16 M 7501 - 16 M 8000 aralığında, 16 S 8000 - 16 S 8299 aralığında, 16 T 7501 - 16 T 8000 aralığında, 16 UA 001 - 16 UZ 999 aralığında yer almaktadır.

Kısacası Bursa iline kayıtlı olan araçların plakası 16 numarasıyla (sayısıyla-rakamıyla) başlamaktadır. Akabinde devam eden plaka numarasındaki harflere göre ise yukarıdaki gibi ilçeleri bulabiliriz.