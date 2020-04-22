150 metrekarelik Türk bayrağı göndere çekilecek
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Ahmet Nur Çebi, 23 Nisan, Tatvan, Güncel, Haber

150 metrekarelik Türk bayrağı göndere çekilecek

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin babası Yaşar Kaptan Çebi'nin hediye ettiği 150 metrekarelik Türk bayrağı göndere çekilecek.

22.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:16
150 metrekarelik Türk bayrağı göndere çekilecek

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Beşiktaş Haberleri, Spor Haber'>Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin babası Yaşar Kaptan Çebi'nin hediye ettiği 150 metrekarelik Türk bayrağı göndere çekilecek.

Kaymakamlık, belediye ve Tatvan Liman Başkanlığı, Çebi'nin gönderdiği bayrağın Van Gölü sahilinde dalgalandırılması için hazırlıklarını tamamladı.

Bugün deneme amacıyla göndere çekilen bayrağı gören ilçe sakinleri, telefonlarıyla fotoğraf çekti.

Etkinliğe katılan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, hazırlanan bayrağın 23 Nisan'da göndere çekileceğini ve bundan sonra sürekli dalgalanacağını söyledi.

Çalışmada emeği geçenlere teşekkür eden Özkan, bugün deneme amacıyla bayrağı göndere çektiklerini aktardı.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Tatvan Liman Başkanımızın girişimleriyle Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin babası Yaşar Kaptan Çebi tarafından ilçemize 45 metre uzunluğunda bayrak direği ve 150 metrekare büyüklüğünde bayrak hediye edildi. Biz de gerekli desteği vererek ilçemizin en güzel noktalarından biri olan sahilimize kurulumunu yaptık." diye konuştu.

Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki de bayrağın yarından itibaren İşletme Parkı'ndaki iskeleye kurulan 45 metre uzunluğundaki direkte dalgalanacağını belirtti.

150 metrekarelik Türk bayrağı göndere çekilecek

Kaynak: AA

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