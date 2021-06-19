15 yıldır rol aldığı Arka Sokaklar'dan ayrılan Onur Bay'dan duygusal paylaşım: Kalbimde her zaman anılarınız olacak
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15 yıldır rol aldığı Arka Sokaklar'dan ayrılan Onur Bay'dan duygusal paylaşım: Kalbimde her zaman anılarınız olacak

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

15 yıldır ekrana gelen Arka Sokaklar dizisinde ilk bölümden bu yana rol alan Onur Bay, dün akşam yayınlanan sezon finaliyle kadrodan ayrıldı. Sosyal medya hesabından dizinin ilk bölümlerinden bu yana çekilen fotoğraflarını paylaşan Bay, "Şimdi yeni hikayeler yaşamanın heyecanını yaşarken; kalbimde, aklımda her zaman beni gülümseten, bana şanslı olduğumu hissettiren anılarımız olacak" dedi.

Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Çoban, İlker İnanoğlu ve Alp Korkmaz gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokalar dizisi, dün akşam yayınlanan bölümle sezon finali yaptı. Diziye 9 yaşında giren ve şuan 25 yaşında olan Onur Bay ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak diziden ayrıldığını duyurdu.

"BİRÇOK ŞEY ÖĞRENDİĞİM HİKAYENİN SONUNA GELDİM"

Arka Sokaklar dizisinin dün yayınlanan bölümünde Hüsnü Çoban'ın çocuklarını oynayan Zeliş ve Tekin, 15 yıllık maceralarını noktaladı. Dizinin ilk yıllarında çekilen bir fotoğraf ile son set gününde çekilen kareleri paylaşan genç oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Müthiş bir heyecanla adım attığım bu hikayenin bugün benim için son günü. Anlatılması güç bazı şeyler vardır. Benim hayatımın en güzel, en özel hikayesi... 9 yaşında her şeyden bihaber çıktığım bu yolculukta; en başta kendimi bulduğum, öğrendiğim, tarif edilemez duygular yaşadığım, üzüldüğüm, deli gibi mutlu olduğum, ama yaşadığım her saniyenin tadını çıkardığım ve hayata dair birçok şey öğrendiğim bu hikayenin sonuna gelmiş bulunuyorum."

15 yıldır rol aldığı Arka Sokaklar'dan ayrılan Onur Buldu'dan duygusal paylaşım: Kalbimde her zaman anılarınız olacak

EMEĞİ GEÇENLERE TEK TEK TEŞEKKÜR ETTİ

"Ben çok şanslıyım dostluğunuza sahip olduğum için. Anlatacak müthiş bir hikayem olduğu için çok mutlu ve çok gururluyum. Bu fotoğrafta olmayan bu projeye emek vermiş herkese, hocalarıma, ekip arkadaşlarıma, oyuncu arkadaşlarıma, bu hikayenin yaratıcılarına, bütün Arka Sokaklar ailesine teşekkürü borç bilirim. Şimdi yeni hikayeler yaşamanın, yeni yollara çıkmanın heyecanını yaşarken; kalbimde, aklımda her zaman beni gülümseten, bana şanslı olduğumu hissettiren anılarımız olacak. Hayatımı güzelleştirdiğiniz için hepinize kalpten teşekkür ediyorum. Çok özelsiniz. Eyvallah."

15 yıldır rol aldığı Arka Sokaklar'dan ayrılan Onur Buldu'dan duygusal paylaşım: Kalbimde her zaman anılarınız olacak
15 yıldır rol aldığı Arka Sokaklar'dan ayrılan Onur Buldu'dan duygusal paylaşım: Kalbimde her zaman anılarınız olacak
15 yıldır rol aldığı Arka Sokaklar'dan ayrılan Onur Buldu'dan duygusal paylaşım: Kalbimde her zaman anılarınız olacak
15 yıldır rol aldığı Arka Sokaklar'dan ayrılan Onur Buldu'dan duygusal paylaşım: Kalbimde her zaman anılarınız olacak
15 yıldır rol aldığı Arka Sokaklar'dan ayrılan Onur Bay'dan duygusal paylaşım: Kalbimde her zaman anılarınız olacak
15 yıldır rol aldığı Arka Sokaklar'dan ayrılan Onur Bay'dan duygusal paylaşım: Kalbimde her zaman anılarınız olacak
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15 yıldır oynadığı Arka Sokaklar'dan ayrılan Yüsra Geyik'ten duygusal veda: Kahkahalarımızı alıp gidiyorum
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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15 yıldır rol aldığı Arka Sokaklar'dan ayrılan Onur Bay'dan duygusal paylaşım: Kalbimde her zaman anılarınız olacak - Haberler Magazin
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