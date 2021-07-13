15 yıl sonra final bölümüyle ekrana gelen Yaprak Dökümü, Twitter'da trend oldu

15 yıl önce yayınlanan ve günümüzde hala konuşulmaya devam eden Yaprak Dökümü, bugün final bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi. Yıllardır başarısıyla adından söz ettiren dizi, final bölümüyle Twitter'da trend oldu.

Başrollerini Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Neslihan Atagül, Gökçe Bahadır, Deniz Çakır ve Fahriye Evcen'in paylaştığı Yaprak Dökümü dizisi, 15 yıl sonra tekrar bölümleriyle ekrana geldi. 174 bölümü tekrar yayınlanan dizi, bugün final bölümüyle yine izleyiciyle buluştu.

FİNAL SAHNESİ YİNE TREND OLDU

Oyuncu kadrosu ve senaryosuyla yıllara damga vuran dizinin final bölümüyle Twitter'da gündem oldu. Final bölümünü defalarca kez izlemesine rağmen duygulan izleyiciler, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaptı.

2006 YILINDA YAYINLANMIŞTI

Reşat Nuri Güntekin'in en sevilen eserlerinden olan Yaprak Dökümü 2006 yılında uyarlanarak TV dizisi olarak yayınlanmıştı. Dizi, dönemin reyting rekorları kıran yapımlarının başında gelmişti.

İşte dizi için yapılan bazı paylaşımlar...