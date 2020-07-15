15 Temmuzun şehitleri Diyarbakır'da kabirleri başında anıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

15 Temmuzun şehitleri Diyarbakır'da kabirleri başında anıldı

15 Temmuzun şehitleri Diyarbakır'da kabirleri başında anıldı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4'üncü yıl dönümünde Diyarbakırlı şehitler, mezarları başında anıldı.

15.07.2020 19:34 | Son Güncelleme: 15.07.2020 20:02

15 Temmuzun şehitleri Diyarbakır'da kabirleri başında anıldı

DİYARBAKIR - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4'üncü yıl dönümünde Diyarbakırlı şehitler, mezarları başında anıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan Diyarbakırlı polis memuru Halit Gülser Dicle ilçesi Pekmezciler köyünde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde şehit olan Diyarbakırlı inşaat işçisi Askeri Çoban ise Ergani ilçesinde mezarları başında anıldı.

Anma törenine Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, AK Partili Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, şehit yakıları ve vatandaşlar katıldı. Ergani ilçesinde açıklamalarda bulunan Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, vatandaşların Cumhurbaşkanının çağrısıyla sokaklara inerek hainlere geçit vermediğini söyledi. Vali Karaloğlu, "Bugün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin bugün yıl dönümü. O gece milletimiz vatan hainlerine fırsat vermemek için Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara indi ve hainlere geçit, fırsat vermedi. O gece 251 vatan evladı, bu vatan, millet, bayrak, din, kitap, mukaddesatımız için şehit oldular. Rabbim 251 şehidimize ve bu toprakları bize vatan kılan bütün şehitlerimize rahmet etsin. Diyarbakır'ımızdan da şehitlerimiz var, 3 şehidimiz var. Bugün ikisinin kabrini ziyaret ettik. Bir tanesi polis memuruydu, genç bir kardeşimizdi. Türk Polis Teşkilatının en seçkin birliği olan özel harekatta görevliydi. Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Dairesinin uçaklarla bombalanması neticesinde şehit olmuştu. Diğer şehidimiz Askeri Çaban, aslında işine gücünde bir vatandaşımızdı. Ama o gece o da milleti için seçilmiş Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmak için mukaddesatı için o da çağrıya uydu, sokağa çıktı. Maalesef hainler onu da şehit etti. Bugün onun kabrini de ziyaret ettik. İki şehidimize ve bütün şehitlerimize, Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Bizleri onların şefaatine nail eylesin. 251 şehidimiz var. Ama 83 milyon da şahit. Diyarbakır'ımız da şahit ki bu hainlere ismi ne olursa olsun, alfabede hangi harfi kullanırsa kullansınlar, hiçbir ihanete, hainliğe millet olarak geçit vermeyeceğiz. Saat 20.00'da bunu Diyarbakır 15 Temmuz Şehitler Parkında hep birlikte haykırmış olacağız" dedi.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan polis memuru Halit Gülser'in babası Ömer Gülser de "Allah devleten, milletimizden razı olsun. Allah kimsenin başına bir daha böyle bir darbe getirmesin" diye konuştu.

15 Temmuzun şehitleri Diyarbakır'da kabirleri başında anıldı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı Magazin
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi Dünya
Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu Yaşam
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı 3. Sayfa
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere 'destek' nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı Dünya
ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar Yaşam
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi 'felç edecek' yaptırım çağrısı
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna Türkçe konuştuğu için ceza verildi
Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna Türkçe konuştuğu için ceza verildi
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
Bulgar güreş şampiyonu Nikolay Şhterev koronavirüse yenik düştü
Bulgar güreş şampiyonu Nikolay Şhterev koronavirüse yenik düştü
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı
Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Özkoç Fatih Sultan Hüseyin Filiz Adil Karaismailoğlu
Magazin Reynmen Ozan Güven Aybüke Pusat Selçuk Yöntem
Spor Adem Büyük Ali Palabıyık Sofiane Feghouli Fernando Muslera Robert Prosinecki
Daha Fazla Asker Survivor Ayasofya 15 Temmuz
Şu an buradasınız: 15 Temmuzun şehitleri Diyarbakır'da kabirleri başında anıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 20:36:41. #1.15#
title