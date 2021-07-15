15 TEMMUZ ZAFERİNİ ŞAMPİYONLUKLA TAÇLANDIRMAK İÇİN PALET VURACAKLAR

15 TEMMUZ ZAFERİNİ ŞAMPİYONLUKLA TAÇLANDIRMAK İÇİN PALET VURACAKLAR TSSF PALETLİ YÜZME DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK ŞAMPİYONASI EDİRNE'DE YAPILACAKTürkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına her yıl gerçekleştirdiği Paletli Yüzme Bireysel Genç...

15 TEMMUZ ZAFERİNİ ŞAMPİYONLUKLA TAÇLANDIRMAK İÇİN PALET VURACAKLAR TSSF PALETLİ YÜZME DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK ŞAMPİYONASI EDİRNE'DE YAPILACAK

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına her yıl gerçekleştirdiği Paletli Yüzme Bireysel Genç B, Yıldız, Küçükler Demokrasi ve Milli Birlik Şampiyonası'nı 16-18 Temmuz tarihleri arasında Edirne'de düzenliyor.

TSSF'nin Edirne'deki GSİM Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştireceği Paletli Yüzme Bireysel Genç B, Yıldız, Küçükler Demokrasi ve Milli Birlik Şampiyonası'nda su üstü, çift palet ve dip disiplinlerinde mücadeleler yapılacak. 23 spor kulübünden 191 sporcu, şampiyonluk için 50 ila 800 m. arasındaki mesafelerde palet vuracak. 3 gün sürecek şampiyonluk yarışları 16 Temmuz Cuma günü saat 09: 00'da başlayacak. Açılış töreni aynı gün saat 16: 00'da yapılacak. Demokrasi ve Milli Birlik Şampiyonası TSSF'nin youtube sayfasından canlı olarak yayınlanacak.

TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen yaptığı açıklamada, "Bu şampiyonamızın, federasyonumuz ve sualtı topluluğumuz için apayrı bir önemi ve manevi değeri var. 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin devletimiz ve milletimiz tarafından hezimete uğratılarak kazanılan zaferi kutlamak, genç nesillerimizin demokrasiye ve vatanımıza sahip çıkma bilinciyle yetişmesini sağlamak için yapacağımız her etkinlik, şehitlerimize ve ülkemize karşı vatandaşlık borcumuzdur. Yarışmalara katılacak olan tüm spor kulüplerine ve sporculara şimdiden başarılar diliyorum. Edirne Valiliği ve Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olmak üzere organizasyona destek veren, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

TSSF PALETLİ YÜZME BİREYSEL GENÇ B, YILDIZ, KÜÇÜKLER DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK ŞAMPİYONASI YARIŞMA PROGRAMI

Tarih: 16-18 Temmuz 2021

Yer: Edirne GSİM Olimpik Yüzme Havuzu

Açılış Seramonisi: 16 Temmuz Cuma saat 16: 00

Yarışmalar:

16 Temmuz Cuma saat 09: 00-18: 00 17 Temmuz Cumartesi saat 09: 00-18: 00 18 Temmuz Pazar saat 09: 00-18: 00 Kapanış töreni: 18 Temmuz Pazar saat 18: 00

Kaynak: Habermetre