Son dakika: 15 Temmuz'un 5'inci yıl dönümünde tüm camilerden sela okundu

Edinilen son dakika gelişmesine göre FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişinin 5'inci yıldönümü dolayısıyla 81 ilde, 90 bin camide sela okundu.