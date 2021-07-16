Son dakika: 15 Temmuz'un 5'inci yıl dönümünde tüm camilerden sela okundu
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Son dakika: 15 Temmuz'un 5'inci yıl dönümünde tüm camilerden sela okundu

Son dakika: 15 Temmuz'un 5'inci yıl dönümünde tüm camilerden sela okundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişinin 5'inci yıldönümü dolayısıyla 81 ilde, 90 bin camide sela okundu.

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişinin 5'inci yıldönümü dolayısıyla 81 ilde, 90 bin camide sela okundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 kanlı darbe girişimine karşı gösterilen direniş sembollerinden biri olan sela sesleri, hain kalkışmanın 5'inci yıl dönümü dolayısıyla 81 ildeki 90 bin caminin minarelerinden yükseldi. Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen program çerçevesinde, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında okunan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki tüm camilerden aynı anda yeniden yükseldi. - ANKARA

Son dakika: 15 Temmuz'un 5'inci yıl dönümünde tüm camilerden sela okundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde saat 00:13'te tüm camilerden sela okundu
15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde saat 00:13'te tüm camilerden sela okundu
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