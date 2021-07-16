15 Temmuz'un 5. yıldönümünde Develi 'Türkiye Geçilmez' dedi
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15 Temmuz'un 5. yıldönümünde Develi 'Türkiye Geçilmez' dedi

15 Temmuz'un 5. yıldönümünde Develi 'Türkiye Geçilmez' dedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından Türkiye'nin istiklaline ve istikbaline yönelik kalkıştığı darbenin Çanakkale ruhuyla geri püskürtülmesinin beşinci sene-i devriyesinde, Türkiye'nin dört bir tarafı ile birlikte Develi de Cumhuriyet Meydanı'nda "Türkiye Geçilmez" dedi.

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından Türkiye'nin istiklaline ve istikbaline yönelik kalkıştığı darbenin Çanakkale ruhuyla geri püskürtülmesinin beşinci sene-i devriyesinde, Türkiye'nin dört bir tarafı ile birlikte Develi de Cumhuriyet Meydanı'nda "Türkiye Geçilmez" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yürütülen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programlarının 5. yıldönümünü "Türkiye Geçilmez" temasıyla belirlediği ve Cumhuriyet Meydanı'nı aynı ruh ve heyecanla dolduran Develililer yine tek yürek oldu. Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları ve vatansever Develi halkının coşkuyla doldurduğu meydandaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Çarşı Cami İmam Hatipleri Fatih Arslan ve Rasul Yalçın'ın Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle devam eden programda daha sonra 15 Temmuz gecesi Develi'de ve Türkiye'de yaşananları anlatan video gösterileri izlendi. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar 15 Temmuz gecesinde Türkiye'de ve Develi'de yaşanan gelişmeleri bir kez daha hatırlattıktan sonra, "Türk Milleti olarak bizlerin en karakteristik özelliği vatanımız söz konusu olduğunda canımızı seve seve vatanımız ve tüm mukaddesatımız uğruna feda etmektir. Bu Çanakkale ruhunu tekrar şahlandıran 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere bu vatan için şehadet şerbeti içmiş tüm şehitlerimizi rahmet minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Develi Kaymakamı Murat Duru ise 15 Temmuz'un Türk tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, "15 Temmuz'ların bir daha yaşanmaması için yavrularımızı iman ve çağın gerektirdiği bilgi ve donanımla yetiştirmek zorundayız ki hiçbir istismarcının eline koz verilmiş olmasın. Rabbim bu birliğimizi daim eylesin" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için Çarşı Cami görevlilerinin okuduğu kaside, şiir ve Kur'an-ı Kerim'le anıldı. Son olarak İlçe Müftüsü Emin Patan dua etti.

15 Temmuz anısına 15 Temmuz Milli Birlik Develi kulüpler arasında düzenlenen halat çekme şampiyonasında dereceye giren Develi Spor Kulübü, Develi Erciyes Spor Kulübü, Develi Belediye Spor Kulübü, Devali Spor Kulübü, Seyrani İzcilik Kulübü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü sporcularına ödüllerini Kaymakam Duru, Cabbar Başkan, İlçe Spor Müdürü Adem Demir ve Halat Çekme İç Anadolu Bölge Başkanı Özben Şimşek verdi. Verenel Derneği Develi Temsilciliğinin geçtiğimiz yıl şehit düşen Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik ve Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz adına Arakan'da açtıkları su kuyularının anı plaketleri şehitlerin babaları Mahmut Çelik ve Hüseyin Taşöz'e ilçe protokolü tarafından takdim edildi.

Şoförler Odası, Esnaf Kefalet Odası, Ticaret Odası, Ziraat Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odasının programın başından sonuna kadar ikramda bulunduğu 15 Temmuz "Türkiye Geçilmez" programında son olarak Develili Ozan Yusuf Alper Güllü sahne aldı. Develi'de kahramanlık türkülerini seslendiren Ozan Güllü'ye Develililer de eşlik etti. Program hain darbe teşebbüsünün vatandaşlar tarafından bertaraf edilmesinin en büyük sembollerinden olan selanın yine aynı saatte 00: 13'de okunmasıyla sona erdi. - KAYSERİ

15 Temmuz'un 5. yıldönümünde Develi 'Türkiye Geçilmez' dedi
15 Temmuz'un 5. yıldönümünde Develi 'Türkiye Geçilmez' dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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