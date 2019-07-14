15 Temmuz sözleri 2019: Resimli 15 Temmuz şehitleri anma mesajları

Bugün, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmeye çalışılan alçak darbe girişiminin 3. yıldönümü. O gün, canını vatan uğruna feda eden 250 kişi şehit olurken binlerce kişi de gazi oldu. Bugün o günü anma, fedakarlığı, vatanseverliği anma günü. Sevdiklerinizle, Facebook'ta, Instagram'da, Twitter'de ve tüm sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz yazılı ve resimli 15 Temmuz sözleri haberimizde. İşte en anlamlı 15 Temmuz mesajları...

15 TEMMUZ SÖZLERİ 2019

Gururumuz, kahramanlarımız 15 Temmuz şehitlerimizi, darbecilerin durdurulmasının sene-i devrinde dualarla, hasret ve özlemle anıyoruz.

15 Temmuz'u UNUTMA, UNUTTURMA!

Hani kâfirler seni tutuklamak veya öldürmek, ya da (Mekke'den) çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak sozlersitesi.com kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır. (Enfal Suresi)

Allah'ım bizi vatansız, bayraksız, ezansız bırakma. İçimizdeki hainlere göz açtırma.

Bu yüce millet 15 Temmuz'da yapılanları hiçbir zaman unutmayacaktır. Şehitlerimizin mekânı cennet olsun.

15 Temmuz kahraman Türk milletinin demokrasi bayramıdır. Kutlu olsun.

Hain 15 Temmuz darbe girişiminde ölen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim.

Kahraman Türk Milletinin 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü kutlu olsun.

15 Temmuz alçak darbe girişimini unutmayacağız, her yıl demokrasi ve birlik günü olarak kutlayacağız.

Darbelerin susturduğu ezanlardan, salaların susturduğu darbelere…

15 Temmuz demokrasi ve milli birlik gununuzu tebrik eder. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyoruz.

Vatan, aşktı bizde ve aşka yürüdüğümüz gündü bu gün...

Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir.

15 Temmuz demokrasi milli birlik günün'de vatanımız için yüreklerini ortaya koyan tüm milletimizi şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz.

Darbe Girişimine izin vermiyen Türkiye Milleti hep var olsun. 15 Temmuz Şehitleri Unutulmasın.

15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye

VATAN İçin Yaşayıp Öldünüz; Siz Toprağa Değil, Kalplere Gömüldünüz. 15 Temmuz Şehitlerini yad Ediyoruz.

Vatanımız için şehit olmuş 248 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler Ölmez vatan bölünmez

Herkes gönIünü ferah tutsun, bir kurtuIuş savaşı daha kazandı bu millet 15 Temmuz'da

En büyük zaferimiz hiç düşmemek değiI, her düştüğümüzde kaIkabiImektir.

Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene!

"Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.. Bir hilâl uğruna Ya Rabb ne güneşler batıyor…"

248 Şehit daha 248 çift göz daha kapandı hayata. 248 ananın daha hıçkırıkIarı karıştı toprağa. 248 baba daha ağIadı evIadına. Demokrasi şehitleri unutmayacak.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANMA MESAJLARI

Yer yarılmadıkça, gök üstümüze çökmedikçe, bizdeki birlik bitmedikçe Allah'ın izni ile bu ülkeyi, bu ülküyü kimse dize getiremez.15 Temmuz Şehitlerinin ruhu şad olsun.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

VATAN AŞKI, neler yaptırmaz ki insana? Bir can değil, binlercesi feda olsun yoluna bu vatanın.

Bu, sen ben mevzusu değil memleket meselesidir söz konusu vatan ise gerisi teferruattır.

Ay ve yıldız el açmışken Allah'a, Toprağı titretmedi mi binlerce sala? Millet ki durmadı, indi sokağa.

Vatanımız için canını veren 249 şehidimizi ve yüzlerce gazimiz hep yüreklerimizde olacak. Şehitler Ölmez vatan bölünmez.

Bugün Türk halkının hain çetelere karşı koyduğu o özel günü ikinci yıldönümü. 15 Temmuz şehitlerimizin anısını rahmetle anıyoruz.

15 Temmuz gecesi şehit kanları ile sulanmış bu topraklar 249 şehidi daha bağrına bastı. 15 Temmuz şehitlerimiz hiç unutulmayacaktır.

Türkiye Cumhuriyetini karanlığa sürüklemek isteyen hain çete 2 yıl önce bugün çökertildi. 15 Temmuz şehitlerimize Allah rahmet eylesin.

Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. Ama hainler de şunu unutmasın… Millet bu alçaklara her zaman gerekli dersi verecektir.

Bu aziz millet uğruna, can verenlerin mekânı cennet olsun. Bu yüce millet 15 Temmuzdaki hain saldırıyı hiçbir zaman unutmayacaktır.

15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ne kast edenlerin hain planına canını siper ederek karşı koyan şehitlerimizin rahmetle ve dualarla anıyoruz.

15 Temmuz; tank gücünün iman gücünü yenemeyeceğinin, bu toplumun köleleştirilemeyeceğinin adı, yeniden dirilişinin miladıdır.

Allah'a şükür ki darbelerin susturduğu ezanlardan, ezanların susturduğu darbeyi görebildik. 15 Temmuz Demokrasi nöbetiniz kutlu olsun.

80 Milyon bir olduğu müddetçe, başka bir bayrağa haramdır bu vatan. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Anma Gününüz kutlu olsun.

RESİMLİ 15 TEMMUZ MESAJLARI