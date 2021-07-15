15 Temmuz şehitleri Stockholm'de anıldı
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15 Temmuz şehitleri Stockholm'de anıldı

15 Temmuz şehitleri Stockholm'de anıldı
Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş - Haberler | Güncel

İsveç'in başkenti Stockholm'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'un ev sahipliğindeki etkinliğe, Askeri Ataşe Albay Şenol Nazikkol, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği Müsteşarı Süha Zülfikar, İsveç Sosyal İşler Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Fazlı Arslan, Stockholm Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Burak Gül, THY Stockholm Müdürü Bilal Arpacı, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç Genel Sekreteri İlhan Kaya, İsveç Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Atak ve vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlanan törende konuşan Büyükelçi Yunt, FETÖ'nün birtakım değişikliklerle Avrupa'da faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

Yunt, "FETÖ taktikler değiştirerek yurt dışındaki faaliyetlerine ağırlık vermiştir. Fakat Türkiye kurduğu Maarif Vakfı ile onların okullarını devralmaya başladı. Vakıf, birçok FETO okulunun da kapanmasına vesile oldu ve çocukların eğitim aracı ile istismar edilmesinin önüne geçti. Ayrıca FETÖ'yle yurt dışında da çok iyi mücadele örneği sergileniyor. Çok kısa sürede bunlar tarihten silinerek yaptıkları kirli işler Türkiye'nin geçmişinde kara bir leke olarak kalacak." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz gecesine ilişkin hazırlanan videonun gösterildiği etkinlikte, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Tensta Camisi görevlisi Serdar Bükmen, şehitler için Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra dua etti.

Programın sonunda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu resim yarışmasını kazanan 13 yaşındaki Aslınur Daler, ödülünü Büyükelçi Yunt'tan aldı.

15 Temmuz şehitleri Stockholm'de anıldı
15 Temmuz şehitleri Stockholm'de anıldı
15 Temmuz şehitleri Stockholm'de anıldı
15 Temmuz şehitleri Stockholm'de anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

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