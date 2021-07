15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN ANMA GECESİ DÜZENLENDİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda anma gecesi düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda anma gecesi düzenlendi. '15 Temmuz' konulu fotoğraf sergisinin açılışıyla başlayan anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Anma gecesine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Garnizon Komutanı Albay Erdem Canpolat, Tugay Komutan Vekili Albay Cem Karoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Sırma, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Üsteğmen Serhat Kartal, Bölge Adliye Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Osman Aydın, Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, Trabzon İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, MHP Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, çok sayıda bürokrat ve STK temsilcisi katıldı. Trabzonlular da geceye yoğun ilgi gösterdi.

RİZE'YE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu sözlerine yaşanan üzücü sel felaketi nedeniyle komşu şehir Rize'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı. Yaraları sarmak için devletin tüm kurumlarıyla Rize'de seferberlik ilan ettiğini dile getiren Başkan Zorluoğlu, "Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz de hemen Rize'ye giderek çalışmalara destek verdiler. Üzücü sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Selden etkilenen tüm Rizelilere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKMANIN ONURUNU YAŞIYORUZ

"15 Temmuz destanının beşinci sene-i devriyesinde, vatan ve millet sevdasıyla meşhur siz kıymetli hemşehrilerimle bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum" diyerek sözlerine devam eden Başkan Zorluoğlu, şu ifadeleri kullandı; Ülkemize yönelik dış destekli bir işgal hareketi olan hain darbe girişiminin 5. yılında, bir taraftan 251 canın, 251 vatan evladının, 251 şehidin büyük acısını tekrar yaşarken, diğer taraftan dünyada eşine az rastlanır bir direnişe milletçe imza atmanın gururunu taşıyor, kendi irademize, kendi geleceğimize sahip çıkmanın onurunu yaşıyoruz. "

TÜRK MİLLETİNİN ORTAK BAŞARISIDIR

"15 Temmuz 2016'da o kapkara geceye yenilmeyen, kendi cumhurbaşkanımı, kendi hükümetimi, kendi meclisimi ben belirlerim, darbeci alçaklara irademi teslim etmem diyen aziz milletimin her bir ferdine müteşekkirim. O meşum karanlığı aydınlığa çeviren milyonlarca kahramana minnettarım. Türk tarihinin hiç şüphesiz en sinsi ve alçak darbe girişimi olan 15 Temmuz'un yıl dönümünde şunun altını kalın çizgilerle çizeyim: 15 Temmuz sadece benim, sadece senin ya da sadece belli bir kesimin hikayesi değildir. 15 Temmuz bilakis her dünya görüşünden, her mezhepten, her meşrepten, her inançtan ve her etnik kökenden kahraman Türk milletinin ortak başarısıdır. "

15 TEMMUZ 84 MİLYONUN ŞANLI DİRENİŞİNİN ADIDIR

"15 Temmuz, 84 milyonun hep birlikte verdiği şanlı direniş ve kutlu mücadelenin adıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstiklal Harbi'ni başlatmasını ve zafere ulaştırmasını sağlayan inancın bir benzeri, 15 Temmuz gecesi tüm şehirlerimizde yeniden sergilenmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi, Türk milleti 100 yıl önce Çanakkale'de hangi inanç ve kararlılıkla düşmanın karşısına dikilmişse, 15 Temmuz'da da aynı duygularla darbecilerin karşısına dikilmiştir. Ben bu vesileyle 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar karşısında, canlarıyla, kanlarıyla mücadele ederek destan yazan aziz şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize, üstün cesaret ve fedakarlıkları için milletim ve devletim adına şükranlarımı sunuyorum. "

BAŞKAN ZORLUOĞLU ŞİİR OKUDU

Başkan Zorluoğlu konuşmasını Dursun Ali Erzincanlı'nın şehit Ömer Halisdemir'in şehadetini anlattığı "30 Kuş" isimli şiirini okuyarak tamamladı. Geceye katılanlar, Başkan Zorluoğlu'nun şiir okuduğu sırada duygusal anlar yaşadı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TRABZONLULARA SESLENDİ

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle Meydan'ı dolduran binlerce Trabzonluya seslendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün önemini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük alkış aldı.

MEHTER TAKIMI KONSER VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından 15 Temmuz'u anlatan video gösterisi sunuldu. Ardından Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı tarafından konser verildi. Protokol üyeleri ve Meydan'ı dolduran Trabzonlu vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla konsere eşlik etti.

TÜM CAMİLERDEN AYNI ANDA SELALAR OKUNDU

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gerçekleştirilen anma gecesi, tüm camilerden aynı anda okunan selaların ardından sona erdi.

TARİH : 16. 07. 2021

Kaynak: Habermetre