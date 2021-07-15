15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda dua edilip, şehit ailelerine çiçek verildi
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15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda dua edilip, şehit ailelerine çiçek verildi

15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda dua edilip, şehit ailelerine çiçek verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na giderek dua etti.

İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na giderek dua etti. Bulut, "15 Temmuz, bir kara gece olarak başlasa bile sonunda bir destan olmuştur" dedi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu tarafından anma töreni düzenlendi. Törene Platform Başkanı Erol Bulut'un yanı sıra AK Parti Meclis Üyesi Özlem Erol, AK Parti Küçükçekmece Kadın Kolları Başkanı Saliha Karadayı Deniz ve şehit yakınları katıldı. Şehit Mehmet Güder'in eşi Ayten Güder, oğlu ve torunuyla birlikte geldiği anıtın başında dua ederken gözyaşlarına hakim olamadı.

15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu Başkanı Bulut'un 15 Temmuz gecesinde birlikte savaştığı şehit Murat Kocatürk'ten bahsederken, "Ben gazi oldum, o şehit. Bana nasip olmadı. Onlar uçmağa gittiler" sözleri duygusal anlar yaşattı. Bulut, 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarına çiçek takdim etti.

"Siyasetçilere söylüyorum, teröristlerle iş birliği yapanları lütfen yanınıza almayın"

15 Temmuz gecesinin sonunda bir destan yazıldığını söyleyen Erol Bulut, "Biliyoruz ki burada peygamber efendimizin komşuları yatıyor. Biz şehitlerimizin ölmediğini de biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allah buyuruyor ya, şehitler ölmezler. Onlar, Allah tarafından beslenirler. Vatan sevdası imandandır. Bu ruhu Allah bize ikram eyledi, o gece 251 şehit verdik. 2 bin 793 gazimiz var. Ama biz burada bu vatan için 2 bin 500 değil, 250 bin şehidimizi Çanakkale'de verdiğimiz gibi burada da vermeye hazırız. Vatanımızı yok sayarak teröristlerle iş birliği yapanları lütfen yanınıza almayın. Özellikle siyasetçilere bunu söylüyorum, çok inciniyoruz. Biz bu necip milletimizin torunları olarak kendimize yakışır şekilde İslam'ı yaşarsak Allah da bize yardım eder o gece yardım ettiği gibi inşallah. Bu dünyanın bir de ahireti var diyoruz ya cennette peygambere komşu oldular diye biz onları çok kıskanıyoruz. İnşallah onlara yakışır yaşarsak biz de onlara komşu oluruz. Biz asla bu davadan vazgeçmeyeceğiz. Bizi bölmek isteyenlere, cumhurbaşkanımızın etrafındakileri parçalamak isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz. 15 Temmuz, bizim için bir kara gece başlasa bile sonunda bir destan olmuştur" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda dua edilip, şehit ailelerine çiçek verildi
15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda dua edilip, şehit ailelerine çiçek verildi
15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda dua edilip, şehit ailelerine çiçek verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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