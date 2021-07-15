15 Temmuz şehidi Velit Bekdaş mezarı başında dualarla anıldı
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15 Temmuz şehidi Velit Bekdaş mezarı başında dualarla anıldı

15 Temmuz şehidi Velit Bekdaş mezarı başında dualarla anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'in Midyat ilçesinde 15 Temmuz şehidi Velit Bekdaş mezarı başında dualarla anılarak, kabri başında Yasin-i Şerif okutuldu.

Mardin'in Midyat ilçesinde 15 Temmuz şehidi Velit Bekdaş mezarı başında dualarla anılarak, kabri başında Yasin-i Şerif okutuldu.

Şehit Velit Bekdaş anma programına, Kaymakam Tekin Dundar, Belediye Başkanı Veysi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Garnizon Komutanı Piyade Albay Türker Tuna, Midyat Komando Tabur Komutanı Yarbay Taner Ercivan, Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü, İlçe Jandarma Komutanı Kalendar Savaş Ünal, Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, İlçe Müftüsü Mehmet Tahir Pekim, şehit yakınları, şehidin silah arkadaşları ve STK temsilcileri hazır bulundu.

Şehidin mezarı başında yapılan anma töreni, Yasin-i Şerif okunması ve duaların okunmasına müteakip son buldu. - MARDİN

15 Temmuz şehidi Velit Bekdaş mezarı başında dualarla anıldı
15 Temmuz şehidi Velit Bekdaş mezarı başında dualarla anıldı
15 Temmuz şehidi Velit Bekdaş mezarı başında dualarla anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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