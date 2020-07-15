15 Temmuz şehidi PÖH Hakan Yorulmaz'ın babası: "Bu ülkenin kaderini Seyit Onbaşılar ile 15 Temmuz...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

15 Temmuz şehidi PÖH Hakan Yorulmaz'ın babası: "Bu ülkenin kaderini Seyit Onbaşılar ile 15 Temmuz...

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki alçakça darbe girişimi esnasında Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'nde şehit olan Hakan Yorulmaz'ın babası İsmail Yorulmaz, "Bu ülkenin kaderini Çanakkale'deki Seyit Onbaşılar belirliyor, 15 Temmuz...

15 Temmuz şehidi PÖH Hakan Yorulmaz'ın babası:
15.07.2020 13:32 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:37

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki alçakça darbe girişimi esnasında Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'nde şehit olan Hakan Yorulmaz'ın babası İsmail Yorulmaz, "Bu ülkenin kaderini Çanakkale'deki Seyit Onbaşılar belirliyor, 15 Temmuz kahramanları belirliyor. Unutturmayacağız, ben unutmayacağım herkes de unutmayacak" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Kırıkkale'de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından düzenlenen başarısız darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla Şehitler Anıtı ve Müzesi ziyaret edildi. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Ayaz, il protokolü, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri şehit yakınları ve gazilerin katıldığı programda yüzlerce şehidin fotoğraflarının bulunduğu müze de gezildi. Kırıkkale Şehitliğinde devam eden programda il protokolü şehitlik kabirlerine karanfil bıraktı.

Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'nde şehit olan Hakan Yorulmaz'ın kabrini de ziyaret eden Vali Sezer ve Başkan Saygılı, bir süre sohbet ettiği baba İsmail Yorulmaz'a baş sağlığı diledi. Bu ülkenin kaderini Çanakkale'deki Seyit Onbaşıların, 15 Temmuz kahramanlarının belirlediğini ifade eden İsmail Yorulmaz, 15 Temmuz'u unutturmayacaklarını söyledi.

"Bu millet için canını seve seve verdi"

15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasına yönelik olan bir kalkışma olduğunu dile getiren Yorulmaz, "Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmak için karanlık yerlerde hazırlanmış bir komploydu. O komplo ile Türkiye Cumhuriyeti baş başa kaldı. O gün insanlar kendi saflarını belli ettiler. O kahramanlar da vatanı için milleti için saf tuttu. Bu millet için vatan için canını seve seve verdi. 2 tane emanet bıraktı birisi vatan diğeri de şehit aileleri" dedi.

"Vatanımız milletimiz var olsun"

Vatan millet için gerekirse canlarını feda edeceklerini belirten Yorulmaz, şöyle konuştu:

"Yeter ki bu şehitlerimize layık olmaya çalışalım. Allah bir daha 15 Temmuz'lar yaşatmasın kimsenin burnu kanamasın benim isteğim dileğim budur. Bu vatana ihanet edenlerin cezasını inşallah karşılığını bulmasını istiyoruz biz. İhanetin cezası karşılıksız kalmamalı. Allah bütün şehitlerimize rahmet etsin başta oğlum Hakan olmak üzere. Vatanımız milletimiz var olsun."

"Asırlarca unutulmayacak ders vermiştir"

Türk milletinin hainlere karşı büyük bir ders verdiğini kaydeden Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ise programda yaptığı konuşmasında, "Milletimiz 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi tıpkı Kurtuluş Savaşında olduğu gibi eşsiz bir mücadele ortaya koymuştur. Kadınıyla, genciyle, çocuğuyla vatan aşkı olan millet aşkı olan bütün Türk milleti sokağa dökülmüştür ve hainlere büyük bir ders vermiştir. Asırlarca unutulmayacak bir ders vermiştir. Bütün şehitlerimizin yüce hatıraları adına yaptırdığımız şehitlik anıtını ziyaret ettik" diye konuştu.

"Şehitler tepesi boş değil"

Sezer, "Orada Kurtuluş Savaşından Çanakkale Savaşına, Sarıkamış'ta Azerbaycan'da, Kore Savaşında, Kıbrıs'ta şehitlerimiz var. Hepsini gördük. Bu şehitler tepesinin boş olmadığını sürekli bu memleketin bu kutsal topraklar adına bu değerli ve mübarek topraklar adına şehitler verdiğini gördük. Ben bütün şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımızı iletiyoruz" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı Spor
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti Politika
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti 3. Sayfa
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi Spor
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı Magazin
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı Spor
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Koronaya inanmayan ve 'Kovid bulaştırma partisi'ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
Koronaya inanmayan ve "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Son Dakika: Rusya ile uçuşlar bugün yeniden başlıyor
Son Dakika: Rusya ile uçuşlar bugün yeniden başlıyor
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi ben dahil seçilmiş tüm yöneticileri katledeceklerdi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi ben dahil seçilmiş tüm yöneticileri katledeceklerdi
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
86 yıllık müze serüveninin ardından camiye dönüştürülen Ayasofya'daki müze tabelaları kaldırıldı
86 yıllık müze serüveninin ardından camiye dönüştürülen Ayasofya'daki müze tabelaları kaldırıldı
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
Barcelona'dan ayrılması beklenen Griezmann, forma tanıtımında yer aldı
Barcelona'dan ayrılması beklenen Griezmann, forma tanıtımında yer aldı
Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı illerden olan Diyarbakır'da tepki çeken fotoğraf
Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı illerden olan Diyarbakır'da tepki çeken fotoğraf
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
Sergen Yalçın'dan Caner Erkin ve Gökhan Gönül eleştirisine yanıt: Çok ayıp ediyorlar
Sergen Yalçın'dan Caner Erkin ve Gökhan Gönül eleştirisine yanıt: Çok ayıp ediyorlar
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Ömer Çelik Fatih Sultan Halife Hafter Erol Katırcıoğlu
Magazin Serdar Ortaç Defne Samyeli Selçuk Yöntem İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Fatih Terim Gökhan Gönül İbrahim Üzülmez Sofiane Feghouli
Daha Fazla İzmir Asker Ayasofya Survivor
Şu an buradasınız: 15 Temmuz şehidi PÖH Hakan Yorulmaz'ın babası: "Bu ülkenin kaderini Seyit Onbaşılar ile 15 Temmuz... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 14:21:36. #1.15#
title