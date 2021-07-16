15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı

15 Temmuz 2021 Perşembe günü Akademimiz Gölbaşı yerleşkesi ve Polis Akademisi Didim Uygulamalı Kamp Eğitim Merkezinde 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin unutulmaması ve unutturulmaması, aynı zamanda kahraman milletimizin cesareti, onurlu...

15 Temmuz 2021 Perşembe günü Akademimiz Gölbaşı yerleşkesi ve Polis Akademisi Didim Uygulamalı Kamp Eğitim Merkezinde 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin unutulmaması ve unutturulmaması, aynı zamanda kahraman milletimizin cesareti, onurlu direnişinin sembolü olan aziz şehit ve gazilerimizin anılması adına eş zamanlı olarak "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı" düzenlenmiştir. Program; Gölbaşı yerleşkesinde Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK, Başkan Yardımcılarımız 1. Sınıf Emniyet Müdürü Doç. Dr. Ufuk AYHAN ve Prof. Dr. Hamit Emrah BERİŞ, PAEM Müdürü Prof. Dr. Orçun İMGA, Emniyet Müdürleri, akademisyenler ile eğitimleri devam eden "İlk Kademe Amirlik Tamamlama Eğitimi" kursiyerlerinin katılımlarıyla; Didim Uygulamalı Kamp Eğitim Merkezinde ise Kamp Başkanı ve Başkan Yardımcımız 1. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih İNAL, Emniyet Müdürleri ile kursiyerlerimizin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu program; Gölbaşı yerleşkesinde günün anlam ve önemini belirten video gösterimi, Kur-an Tilaveti, Polis Akademisi Bandosu'nun düzenlediği eserlerin dinletisi ve Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK'ın hitapları ile Polis Akademisi Didim Uygulamalı Kamp Eğitim Merkezinde ise yine günün anlam ve önemini belirten video gösterimi, Kur-an Tilaveti ve Başkan Yardımcımız 1. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih İNAL'ın konuşmaları ile sona ermiş ardından her iki yerleşkede de katılımcılara lokma tatlısı ikram edilmiştir.

Kaynak: Habermetre