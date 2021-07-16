"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Özel Programı Valilik Meydanında Gerçekleştirildi

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, Valilik Meydanı'nda özel bir program düzenlendi.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, Valilik Meydanı'nda özel bir program düzenlendi.

Programa; Vali Erol Ayyıldız ve eşi Hanımefendi Dilek Didem Ayyıldız, Muharip Hava Kuvvet Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı, Harun Karacan, Prof. Dr. Emine Nur Günay, Metin Nurullah Sazak, askeri ve mülki erkan, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın hep bir ağızdan okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim Tilaveti okundu, ardından İl Müftüsü Bekir Gerek dua ettirdi.

Daha sonra Vali Ayyıldız, Muharip Hav Kuvveti Komutanı Gülan, Milletvekilleri Avcı, Karacan, Günay, Sazak ve diğer protokol üyeleri Valilik Meydanı'nda toplanan vatandaşlarla birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmayı sinevizyondan canlı olarak izledi.

Fetullahçı terör örgütü eliyle girişilen 15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yıldönümünde şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ise hayırla yad eden Vali Ayyıldız, programın açılış konuşmasını yaparak şunları söyledi:

"Bugün, aziz milletimizin iradesine yönelik 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain silahlı darbe girişiminin bozguna uğratılmasının ve tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birinin yıl dönümüdür.

15 Temmuz destansı direnişi; Türk milletinin karşısına çıkan tüm engelleri milli birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik ruhuyla; büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla aşmasının somut bir ifadesidir. Tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısına inancıyla, yüreğiyle dikilerek verilen bu mesaj; aziz milletimizi bölgesinde ve tüm İslam aleminde bir kez daha ümit ve ilham kaynağı yapmıştır. Şüphesiz ki Türk milletini tarih boyunca payidar kılan yüce değerler, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bu ve benzer badireleri aşmamızı sağlayacaktır. Milletimizin 15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tüm farklılıklarını geride bırakarak tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ilkeleri etrafında birleşerek yaptığı kahramanlıklar; istikbalimize, aydınlık geleceğimize yürüyüşümüzde bizlere ilham kaynağı olmaya devam edecektir.

Bulunduğumuz coğrafya tarihte olduğu gibi bugün de bazı çıkar oyunlarına, karanlık planlara sahne olmaktadır. Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin bölünmezliğini bozmak isteyenler, dün olduğu gibi bugün de amaçlarına ulaşamayacaklardır.

15 Temmuz, milli iradenin dirilişi, asrın en büyük ihanetine karşı asrın en önemli zaferidir. Nitekim merhum Adnan Menderes'in tarihe not düşen mektubunda da yazdığı gibi "ipleri efendilerinde olan" kuklalar, 15 Temmuz'da millete yeniden darbe indirmeye kalkışmıştır. Yine Menderes'in ifadesiyle "silahların gölgesinde yaşayan efendilerinin" hiç hesaba katmadıkları hasbi bir davet ve bu davete icabet ederek meydanlara çıkan; susmayan, sinmeyen, her zamankinden gür bir şekilde yankılanan milletin sesi vardır. 15 Temmuz Zaferi, darbecileri ebediyete kadar takip eden bu sesin, darbe zihniyetini silip süpürdüğü gündür.

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ ihanet çetesi mensupları tarafından gerçekleştirilen hain silahlı darbe girişimi de dahil olmak üzere terörle mücadelede dik duruşumuzdan asla taviz veremeyiz. Bu, her şeyden önce vatanımıza, bir gül bahçesine girer gibi genç yaşında şu kara toprağa giren şehitlerimize karşı üzerimize yazılmış bir borçtur.

Vatan uğrunda, görev esnasında şehit ya da gazi olan askerimiz, jandarmamız, polisimiz, öğretmenimiz ve nice evladımız, canlarını ortaya koyan şehit ve gazilerimiz bizim onurumuzdur. Bugün de ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmak için fırsat arayan teröre karşı ülkemizin her karışında mücadele yürütülmektedir. Sınırlarımızın güvenliği için sınır ötesinde olan ve mazlum halkların umudu olan kahraman vatan evlatlarımız vardır.

Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz'un yıl dönümünde; bizlere istiklalimizi ve istikbalimizi sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun kahraman silah arkadaşlarını; kalpleri iman ve ülke sevgisiyle dolu olarak vatan, millet, bayrak, istiklal ve bütün mukaddes değerleri uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden 15 Temmuz dahil tüm şehitlerimiz ile aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi bir kez daha sonsuz minnet, şükran, rahmet ve saygıyla yad ediyorum. Yaşayan kahraman gazilerimize sağlık, mutluluk içinde bir hayat temenni ediyorum. "

15 Temmuz gecesi Türk Milletinin destan yazdığını ifade eden Eskişehir Milletvekilleri Avcı, Günay, Karacan ve Sazak ise program sırasında yaptıkları konuşmalarında, bu destanın nesilden nesile aktarılacağını ve milletimizin hafızasından hiçbir zaman silinmeyeceğini dile getirdiler

Konuşmalardan sonra İl Müftülüğü Yunus Emre İlahi Grubu tasavvuf musiki dinletisi sundu. 15 Temmuz gecesini anlatan şiirlerin okunmasıyla devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten video gösterileri de yer aldı.

Ayrıca 15 Temmuz özel programı çerçevesinde Eskişehir Mehteran Takımı da kısa bir konser verdi. Milli sporcuların sancak bayrağını Vali Ayyıldız'a teslim ettiği programda, yeni günün ilk dakikalarıyla birlikte tüm camilerde salalar okundu.

Fetih Suresinin okunmasından sonra 15 Temmuz özel programı, sabah namazına kadar çeşitli gösterilerle devam edecek.

Kaynak: Habermetre