15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Nedeniyle Şehitlikte Tören Düzenlendi
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Nedeniyle Şehitlikte Tören Düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Nedeniyle Şehitlikte Tören Düzenlendi
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Nedeniyle Şehitlikte Tören DüzenlendiÇankırı Valiliği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Çankırı Şehitliğinde resmi bir tören gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Nedeniyle Şehitlikte Tören DüzenlendiÇankırı Valiliği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Çankırı Şehitliğinde resmi bir tören gerçekleştirildi. Bugün sabah saatlerindeki törene Valimiz Abdullah AYAZ, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan TUNÇ, Belediye Başkanı İsmail Hakkı ESEN, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rahmi ERDİNÇ, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ, Baro Başkanı Av. Mustafa DENİZ, Vali Yardımcıları Hamdi BOLAT, Abdullah ASLANER ve Şahin BAYHAN, İl Emniyet Müdürü Yılmaz DELEN, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hıdır AYÇİÇEK, İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa ÇIBIK, AK Parti İl Başkanı Av. Abdulkadir ÇELİK, daire amirleri, STK temsilcileri, şehit yakınları, Gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Valimiz Abdullah AYAZ tarafından şehitlik anıtına çelenk bırakıldı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim okunarak, İl Müftüsü Bürhan KELEŞ tarafından şehitlerimizin ruhuna dua edildi. Valimiz AYAZ ve protokol mensupları tören sonunda şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ederek gül bıraktılar.

Kaynak: Habermetre

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