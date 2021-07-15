Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 15 Temmuz Kampüsünde Düzenlenen Fotoğraf Sergisinin Açılışı Gerçekleştirildi
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 15 Temmuz Kampüsünde Düzenlenen Fotoğraf Sergisinin Açılışı Gerçekleştirildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 15 Temmuz Kampüsünde Düzenlenen Fotoğraf Sergisinin Açılışı Gerçekleştirildi
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Vali Mustafa Tutulmaz "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"anma programı kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 15 Temmuz kampüsünde düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışına katıldı.

Vali Mustafa Tutulmaz "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"anma programı kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 15 Temmuz kampüsünde düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışına katıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 15 Temmuz Kampüsünde Düzenlenen Fotoğraf Sergisinin Açılışı Gerçekleştirildi

Kaynak: Habermetre

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 15 Temmuz Kampüsünde Düzenlenen Fotoğraf Sergisinin Açılışı Gerçekleştirildi - Haberler
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