Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 15 Temmuz Kampüsünde Düzenlenen Fotoğraf Sergisinin Açılışı Gerçekleştirildi
Vali Mustafa Tutulmaz "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"anma programı kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 15 Temmuz kampüsünde düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışına katıldı.
Vali Mustafa Tutulmaz "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"anma programı kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 15 Temmuz kampüsünde düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışına katıldı.
Kaynak: Habermetre