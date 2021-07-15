15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Selimiye Camisi'ne "Türkiye Geçilmez" yazılı mahya asıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Selimiye Camisi'ne "Türkiye Geçilmez" yazılı mahya asıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Selimiye Camisi'ne 'Türkiye Geçilmez' yazılı mahya asıldı
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'ne "Türkiye Geçilmez" yazılı mahya asıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'ne "Türkiye Geçilmez" yazılı mahya asıldı.

Curbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yürütülen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programlarının bu yılki teması "Türkiye Geçilmez", Selimiye Camisi minareleri arasına asılan mahyada yansıtıldı. Mahya, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında salaların okunduğu camilerden olan Selimiye Camisi'nde bu geceden itibaren yanmaya başlayacak.

Caminin İmam Hatibi Yusuf Serenli hain darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz gecesinde Türk milletinin, darbecilere karşı vatanını canları pahasına savunduğunu söyledi.

Serenli, "15 Temmuz akşamı salalarımızla milletimizin meydanlara inmesini sağladık, bunun yanında vatanımızı hainlere karşı koruduk, bundan sonra da korumaya devam edeceğiz inşallah. 'Türkiye Geçilmez' mahyası 14-24 Temmuz tarihlerinde minarelerimizde yanacak. " diye konuştu. AA

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Mustafa Demir Mustafa Varank Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Kaan Yıldırım Levent Yüksel
Spor Arda Turan Alper Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Selimiye Camisi'ne "Türkiye Geçilmez" yazılı mahya asıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 01:16:10. #1.15#

title