15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi, vatandaşlar burada akşam ve yatsı namazı kıldı.

16.07.2020 03:13 | Son Güncelleme: 16.07.2020 04:14

Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi, vatandaşlar burada akşam ve yatsı namazı kıldı.

Vali Fuat Gürel, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları doldurduğunu söyledi.

Herkesin 4 sene önceki o karanlık geceyi hatırladığını belirten Gürel, "Bu mevsimde bu akşam saatlerinde olmayacak bir şey yaşandı. Meclisimizi bombaladılar. Özel Harekat Daire Başkanlığını bombaladılar. 51 şehidimiz var." dedi.

Konuşmanın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, Karabük Valiliğinden getirdikleri sancağı Vali Gürel'e takdim etti.

15 Temmuz'u yaşayanların anılarını anlattığı etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sinevizyondan alandakilere izletildi.

Etkinlikte ilahi ve kahramanlık türküleri söylendi.

Öte yandan, tüm Türkiye'de eş zamanlı okunan sela, Karabük'teki merkezi sistemle tüm camilerden duyuldu.

Programa, Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit olan Metin Arslan'ın babası Zeki Arslan, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen Barış Efe'nin annesi Nazife Efe, diğer protokol üyeleri, sivil toplum örgütü başkanları, gaziler ve şehit yakınlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kaynak: AA

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