15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Mardin ve ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

15.07.2020 18:28 | Son Güncelleme: 15.07.2020 18:34

Mardin ve ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 4. yılı dolayısıyla Mardin Garnizon Şehitliği'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü İsmail Çiçek tarafından şehitler için dua edildi.

Vali Vekili Bahattin Çelik, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ve İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç programın ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "15 Temmuz Şehitleri ve Milli Birlik Duygusu" paneline katıldı.

Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, darbelerin toplumsal hafızada gözardı edilmeyecek bir yer kapladığını söyledi.

Özcoşar, 15 Temmuz darbe girişiminin diğer darbelerle kıyaslanmayacak derecede ürkütücü olduğunu belirterek, "15 Temmuz gecesinin diğer bütün özelliklerinden ayrı bir yerde değerlendirilmesi gereken özelliği darbeye karşı ortaya çıkan direniştir." dedi.

Dünyanın hiçbir yerinde toplumsal hareketlerin iktidar yanlısı olarak gerçekleşmediğini aktaran Özcoşar, şöyle konuştu:

"Sokaklara inmiş insanların devletlerini, hükümetlerini bir darbeye veya bir isyana karşı koruyor olmaları görülmüş bir şey değildir. Ama 15 Temmuz bütün bildiklerimizi aldı, götürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önündeki süs havuzunda abdest alan insanlar, şehit olmak dışındaki bütün ihtimalleri devre dışı bırakmışlardı. 15 Temmuz gecesi şehadetin inancımızın, itikadımızın bir parçası olduğunu bize tekrar hatırlattı. "

Açılış konuşmasının ardından İzmir Katip Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Saffet Köse, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Vakfı Dış Politika Programı Koordinatörü Prof. Dr. Muhittin Ataman ve Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zülküf Kara'nın katılımıyla panel düzenlendi.

Panelin ardından davetliler bir AVM'de düzenlenen fotoğraf sergisini gezdi.

Midyat'ta 3 dilde mevlit okutuldu

Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın, Belediye Başkan Vekili Şehmus Tural, Ankara'da FETÖ'nün darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit düşen polis memuru Velit Bekdaş'ın kabri ziyaret edildi.

Hacı İsa Cengiz Camisi'nde şehitlerin ruhu için Türkçe, Arapça ve Kürtçe mevlit okutuldu ardından, vatandaşlara lokum ve gül suyu dağıldı.

Kaymakam Tekin Dündar yaptığı açıklamada, şehitlerin ruhuna mevlidi şerif ve dua okunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Çok şükür, kadimlerden beri asırlardan beri İslam'a hizmet eden, İslam'ın sancaktarlığını yapan bu aziz millet geçmişte olduğu gibi 15 Temmuz 2016'da da hainlere ve onun sahiplerine fırsat vermedi. Biz de bugün bu mefhum geceyi unutmamak, unutturmayacağız. Şehitlerimizin yeri cennettir, mekanları cennettir. Bizleri de onların şerefine nail etsin rabbim."

Mevlide katılan vatandaşlardan Masum Yarış da "Allah onlardan razı olsun, mekanları cennet eylesin. Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Vatan onlara minnettardır. Allah kendilerinden razı olsun." dedi.

Daha sonra şehit polis Velit Bektaş'ın baba evi ziyaret edildi.

- Ömerli

Ömerli ilçesinde15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kaymakam Hamza Tüzmen, Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ ve Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Kılıç'ın da yer aldığı grup düzenlenen yürüyüşün ardından şehit kabirlerini ziyaret etti, dua okudu.

Yeni camide düzenlenen mevlit programının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda resim sergisi açıldı.

Nusaybin

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Nusaybin'de şehitlik ziyaret edildi, mevlit okutuldu.

Nusaybin Zeynel Abidin Camisi'nde düzenlenen programda şehitler için mevlit okutuldu ardından, İlçe Müftüsü Usame Anlağan dua etti.

Çağlar Mahallesi'ndeki şehitlik kabirleri ziyaret edildi, karanfil bırakıldı. Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar, Cumhuriyet Başsavcısı Hami Can, Garnizon Komutanı Binbaşı İlkay Katı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sönmez, AK Parti İlçe

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kaynak: AA

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