Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

Kilis'te şehitlikte düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Programda Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Abdi Bulut, Garnizon Komutanı Piyade Albay Hasan Ufuk Arıcan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Servet Yaprakçı, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve diğer ilgililer, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Gaziantep

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Asri Mezarlık'taki şehitlikte tören düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik'in dualarıyla devam etti.

Duaların ardından Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Şehitlerin mezarı başında Kur'an-ı Kerim okuyan şehit aileleri, duygulu anlar yaşadı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan Mustafa Direkli'nin Beddiuzzaman Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Vali Erin, Belediye Başkanı Beyazgül, protokol üyeleri, şehit yakınları, Direkli'nin mezarına karanfil bırakarak, dua etti.

Program, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından sona erdi.

Daha sonra Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Mevlid-i Halil Camisi'nde şehitler için mevlit okundu.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta şehitlikte düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in duasının ardından Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Cafer Öz, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan ve diğer ilgililer şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Adıyaman

Adıyaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Yeni Mezarlıktaki şehitlikte tören düzenlendi.

Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın duasının ardından Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ve kurum müdürleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Törende şehitlerini yalnız bırakmayan aileler, dua ederek gözyaşı döktü.

Kaynak: AA