15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda anma programı ile demokrasi nöbeti etkinliği gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda anma programı ile demokrasi nöbeti etkinliği gerçekleştirildi. Törene Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü de katıldı. Törende konuşan Güzgülü, 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişimine canları pahasına engel aziz şehitleri rahmet ve minnetle anarken, gazilere de sağlıklı ve uzun ömürler diledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'da da anma programı ve demokrasi nöbeti etkinliği gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programlara Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, siyasi partilerin temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasının led ekranlardan takip edilmesinin ardından programda mehter takımı bir konser verdi. Kur'an tilaveti okundu. Demokrasi şehitleri başta olmak üzere bu ülke için canını feda eden bütün şehitler için 1 dakikalık saygı duruşundu bulunuldu. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı sporcular ile özel sporcular 15 Temmuz Sancak Koşusu'nda Merkezefendi Devlet Hastanesi önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar sancağı taşıdı. Vali Karadeniz, sancağı sporcuların elinden aldı ve sporculara belgelerini takdim etti. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, yaptıkları konuşmada milletin gücü ile hain darbe girişiminin engellendiğine dikkat çektiler. İlçe Belediye Başkanlarının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü bir konuşma yaptı.

Güzgülü Şehitleri Rahmetle Andı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, "Sözlerime başlamadan önce 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişimine canları pahasına engel olarak bizlere bu güzel birliktelik tablosunu armağan eden aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin ve milletimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin birçok döneminde dış ve iç mihrakların hedefinde olduğunu belirten Güzgülü, "Ancak aziz milletimizin birliği, beraberliği, vatan, bayrak ve ezan sevdasıyla her seferinde hain planlar bertaraf edildi. Kökü dışarıda hainler tarafından 15 Temmuz 2016'da ülkemiz ve cumhuriyetimiz yeniden karanlığa sürüklenmek istendi. Bu kalkışma, bizi biz yapan değerleri elimizden almayı amaçlayan bir girişimdi. Demokrasimize, devlet kurumlarımıza, devlet büyüklerimize, bayrağımıza, ezanımıza, hak ve özgürlüklerimize karşı yürütülen bu alçak girişim, milletimizin kahramanca savunması ile püskürtüldü. Milletimiz, hem devletini hem de demokrasisini korumayı bir görev bildi" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Bölünmez Bir Bütündür

Başkanvekili Güzgülü, "Türkiye Cumhuriyeti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Olumsuzluklar karşısında tek vücut olan, ay-yıldızlı bayrak altında hızla birleşen bu necip milleti Allah'ın izniyle hiçbir güç yıkamayacak. O kara gecede, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve 15 Temmuz gecesi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nin ışıklarını yaktırıp, "Bugün bu binanın ışıkları sönerse Türkiye'nin ışıkları söner" diyen bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin dik duruşuyla milletimiz tarih yazdı. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözü, 15 Temmuz 2016'da bir kez daha vücut buldu. Türk milleti; birliğine, beraberliğine, demokrasisine ve Cumhuriyetine kast etmeye çalışanlara tarih boyunca unutamayacakları bir ders verdi. Bugün, demokrasi şölenimizi yaşayıp, aziz şehitlerimizi anarken, dosta ve düşmana hiçbir gücün bizi bölemeyeceği mesajını en yüksek sesle veriyoruz. Sözlerimi noktalarken, öncelikle yüce Allah bu güzel birlik ve beraberliğimizi daim etsin diyorum. Bu duygularla 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde bizlere istiklalimizi ve istikbalimizi sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve O'nun kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere; 15 Temmuz şehitlerimizle birlikte bu toprakları vatan yapan tüm aziz şehitlerimizi minnet, rahmet ve saygıyla yad ediyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyor, sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla mukaddes kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu vesileyle Cenab-ı Allah'tan bir kez daha birliğimizin, beraberliğimizin bozulmamasını diliyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Ne mutlu Türküm diyene! " diyerek sözlerini noktaladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü'nün ardından Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de konuşmasında demokrasi şehitlerini andı. Konuşmaların ardından 15 Temmuz gecesine ait barkovizyon sunumları yapıldı. Saatler 00: 13'ü gösterdiğinde sala okundu ve İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün okuduğu dua ile program sona erdi.

Kaynak: Habermetre