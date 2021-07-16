15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Kurban Bayram öncesi yolcu hareketliliği
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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Kurban Bayram öncesi yolcu hareketliliği

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Kurban Bayram öncesi yolcu hareketliliği
Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı tatilinde seyahat etmek isteyen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilinde seyahat etmek isteyen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşlar, 9 günlük bayram tatili için memleketlerine gitmek üzere sabah saatlerinden itibaren terminal ve bilet satış ofislerine geldi.

Otogar girişinde başlayan araç trafiği nedeniyle sürücüler, görevlilerce yönlendirildi.

Park alanlarında boş yerin kalmadığı otogarda, uygunsuz yere aracını koyan ve kurallara uymayan bazı sürücülere ceza yazıldığı görüldü.

Otogarda, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uyulmasına yönelik anonslar yapılıyor.

Tam kapasite çalışan ve ek sefer düzenleyen bazı otobüs firmalarının, vatandaşların bilet taleplerine yetişmekte güçlük çektiği gözlendi.

"Yoğunluk bu akşam başlar, arife günü akşamına kadar devam eder"

Otobüs firması yetkilisi Vahap Turgut, AA muhabirine yaptığı açıklama, yolcu yoğunluğunun çok fazla olduğunu söyledi.

Pandemiden dolayı vatandaşların 1 seneden fazla evde kaldığını, şimdi herkesin bilet almaya çalıştığını belirten Turgut, "Kurban Bayramı yoğunluğu sebebiyle esnaf ve vatandaş sevindi. Ek seferlerimiz şu an yok, normal sıra arabaları var. Yoğunluk bu akşam başlar, arife günü akşamına kadar devam eder. O zaman firmalar mutlaka ek seferler yaparlar." dedi.

Turgut, bilet fiyatlarının pandemi döneminden ucuz olduğunu, vatandaşların bu konuda bir şikayetinin bulunmadığını kaydetti.

Yolculardan Selim Kurt ise şu an bilet bulmanın mümkün olmadığını dile getirerek, "Bir ay öncesinden aldığımız için kolaylıkla bilet bulduk. Samsun'da evimiz var, oraya gideceğiz. Kurban Bayramı dolayısıyla memlekette kurbanımızı keseceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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