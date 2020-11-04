15 Temmuz Demokrasi Otogarı kolonlarında korkutan görüntü
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15 Temmuz Demokrasi Otogarı kolonlarında korkutan görüntü

04.11.2020 16:21 | Son Güncelleme: 04.11.2020 19:00

BAYRAMPAŞA'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı taşıyan ve zarar gören beton kolonları endişe yaratıyor.

BAYRAMPAŞA'daki  15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı taşıyan ve zarar gören beton kolonları endişe yaratıyor. Kolonların zarar görmüş halinin görüntüleri çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılarak, duruma dikkat çekildi.

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, her gün on binlerce kişinin girip çıktığı Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı taşıyan beton kolonların görüntüsü, vatandaşları korkuttu. Otogardaki pek çok kolonun zarar görmüş olması ve betonların arasından görünen paslanmış demirler, otogarın depreme dayanıklı olup olmadığının tartışılmasına yol açtı. Vatandaşlar, zarar gören kolonların görüntülerini sosyal medyada paylaşarak, otogarın yıllardır bakımsız kalmasına tepki gösterdi. Özellikle Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattının da geçiş güzergahında bulunan otogarın, Esenler kapısı tarafını ayakta tutan kolonlar endişe yaratıyor. 

İBB'DEN AÇIKLAMA YAPILACAĞI BİLDİRİLDİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) yetkililerinden ise, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın depreme dayanıklı olup olmadığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İBB, konuya ilişkin açıklamanın daha sonra yapılacağını bildirdi. 


- İstanbul
15 Temmuz Demokrasi Otogarı kolonlarında korkutan görüntü
15 Temmuz Demokrasi Otogarı kolonlarında korkutan görüntü
15 Temmuz Demokrasi Otogarı kolonlarında korkutan görüntü
15 Temmuz Demokrasi Otogarı kolonlarında korkutan görüntü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Beyza Nur GÜLER

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