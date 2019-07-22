15 Temmuz Hava Harp Okulu davasında 41 kişiye müebbet talebi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 28'i tutuklu 43 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 41 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.

Mütalaada, darbe girişimi günü saat 06.30 sıralarında tutuklu sanık eski Hava Harp Okulu Alay Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Ergezen'in talimatları doğrultusunda Hava Harp Okulu öğrencilerine çok yormamak koşulu ile spor yaptırıldığı, 17.30'da icra edilecek akşam sporunun Ergezen tarafından iptal edildiği anlatıldı.

Ergezen'in saat 18.00'de emrindeki rütbelilere mesaide kalması talimatını verdiği aktarılan mütalaada, darbe girişimi akşamında bazı subay ve öğrencilerin Yalova'da tam teçhizatlı şekilde otobüslere bindirilerek İstanbul'a takviye kuvvet olarak gönderildiği kaydedildi.

"KAMERALARI ARSAYA GÖMMÜŞLER"

Mütalaada, darbe girişiminin bastırılmasının ardından ana darbe davasında 88 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Tümgeneral Fethi Alpay'ın talimatıyla Astsubaylar Burhan Torlak ve Yavuz Baguç tarafından karargah binası ve dışındaki kameraların sökülüp okul dışındaki boş bir alana gömüldüğü belirtildi.

Sanık Hüseyin Ergezen'in toplanan delil ve tanık beyanları doğrultusunda, darbeci askeri kanat tarafından hazırlanan sözde atama listesine göre ''İstanbul TRT Müdürü'' olarak atandığı aktarılan mütalaada, Ergezen'in, darbe girişimi hazırlıklarına yönelik eylem ve faaliyetleri ile İstanbul ve Yalova'da düzenlenen koordinasyon toplantılarına katıldığı vurgulandı.

Hüseyin Ergezen'in 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yakalanan ''örgütün mahrem imamlarından'' Kemal Batmaz ile 2013 yılında FETÖ'nün TSK içerisinde haberleşme amacıyla kullandığı ankesörlü telefonla iletişim kurduğunun tespit edildiği anlatılan mütalaada, Ergezen'in, örgütün ''TSK İmamı'' olan ve Akıncı Üssü davasının firari sanığı Adil Öksüz'ün evinde yapılan aramada ele geçirilen kitapta parmak izine rastlandığı ve Öksüz'ün telefonu ile pek çok kez iletişime geçtiği ifade edildi.

İSTENEN CEZALAR

Mütalaada, eski Kurmay Albay Hüseyin Ergezen'in "Anayasa'yı ihlal", "silahlı terör örgütü üyeliği", "kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" ve "ulaşım araçlarının kaçırılması" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl 10 aydan 56 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Aralarında eski Kurmay Binbaşı Ecir Şık, eski Hava Mühendis Albay Süleyman Demirci, eski Kurmay Albay Zafer Mercan, eski Mühendis Albay Yılmaz Altuntaş'ın da aralarında bulunduğu 40 sanığın "Anayasa'yı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen mütalaada, sanıklar Yusuf Günana ve Emir İrfan Kara'nın savunmalarının alınmamış olması sebebiyle dosyalarının ayrılmasına karar verilmesi istendi.

Kaynak: AA