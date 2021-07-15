15 TEMMUZ'DA 580 ASKERİ DURDURAN ELİF DAĞDELEN: HAİNLERE FIRSAT TANIMADIK
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15 TEMMUZ'DA 580 ASKERİ DURDURAN ELİF DAĞDELEN: HAİNLERE FIRSAT TANIMADIK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Çardak Havalimanı'nda askeri aracın direksiyonuna geçip, anahtarını alarak, 580 komandonun Ankara'ya sevk edilmesini engelleyen Elif Dağdelen (43), "Hainlere fırsat tanımadık.

DENİZLİ'de, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Çardak Havalimanı'nda askeri aracın direksiyonuna geçip, anahtarını alarak, 580 komandonun Ankara'ya sevk edilmesini engelleyen Elif Dağdelen (43), "Hainlere fırsat tanımadık. Ben hazır bir askerim. Vatanım için canımı vermeye hazırım. Yine darbe girişimi olsa yine en önde giderim" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 5 yıl önce darbe girişimi için Denizli ve Aydın'dan 580 askeri personeli Çardak Havalimanı kullanılarak, Ankara'ya götürmek istedi. Bu sırada askeri aracın önüne geçen halk, demokrasiye sahip çıktı. Askeri konvoyun geçişi sırasında yolu kapatanlar arasındaki 2 çocuk annesi Elif Dağdelen, en öndeki askeri araca bindi. Direksiyona geçip, aracı durdurduktan sonra anahtarını alan Dağdelen, bu sayede konvoyu durdurdu. O dönem Çardak ilçesinde yaşayan Dağdelen, darbe girişimi sırasında gösterdiği cesaretle ilçenin kahramanlarından oldu. Dağdelen, televizyonlarda okunan darbe bildirisini duyunca çocuklarını da alıp dışarı çıktığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı meydanlara davet etmesi üzerine Dağdelen, ailesiyle birlikte Çardak Havalimanı'na yöneldiklerini söyledi.

'YİNE OLSA YİNE EN ÖNDE GİDERİM'

Havalimanında askeri konvoyun önüne geçip, durdurduklarını aktaran Elif Dağdelen, "O sırada en önde yer alan kamyona bir anda binip anahtarını aldım. Beni itip, araçtan çıkarmaya çalıştılar. Hep birlikte direndik. Konvoyun ilerlemesini bu sayede durdurduk. 580 komandoya geçit vermedik. Hainlere fırsat tanımadık. Ben hazır bir askerim. Vatanım için canımı vermeye hazırım. Yine darbe girişimi olsa yine en önde giderim" dedi.

'BİZE O GECE KURŞUN BİLE İŞLEMEZDİ'

Türk milletinin, vatan söz konusu olduğunda korku duymadığını dile getiren Dağdelen, 'Biz imanımız olduğu sürece bu vatanı asla sahipsiz bırakmayacağız. Darbe girişiminin yaşandığı gece bu millet, tüm dünyaya demokrasi dersi verdi. Bunu o gece ispatladık. O gün içimde hiç korku yoktu. Silahların üzerine koşarak gittik. Bize o gece kurşun bile işlemezdi. Bu ülke için kötü emelleri olanlar asla amaçlarına ulaşamayacak" diye konuştu.

15 TEMMUZ'DA 580 ASKERİ DURDURAN ELİF DAĞDELEN: HAİNLERE FIRSAT TANIMADIK
15 TEMMUZ'DA 580 ASKERİ DURDURAN ELİF DAĞDELEN: HAİNLERE FIRSAT TANIMADIK
15 TEMMUZ'DA 580 ASKERİ DURDURAN ELİF DAĞDELEN: HAİNLERE FIRSAT TANIMADIK
15 TEMMUZ'DA 580 ASKERİ DURDURAN ELİF DAĞDELEN: HAİNLERE FIRSAT TANIMADIK
15 TEMMUZ'DA 580 ASKERİ DURDURAN ELİF DAĞDELEN: HAİNLERE FIRSAT TANIMADIK
15 TEMMUZ'DA 580 ASKERİ DURDURAN ELİF DAĞDELEN: HAİNLERE FIRSAT TANIMADIK
15 TEMMUZ'DA 580 ASKERİ DURDURAN ELİF DAĞDELEN: HAİNLERE FIRSAT TANIMADIK
15 TEMMUZ'DA 580 ASKERİ DURDURAN ELİF DAĞDELEN: HAİNLERE FIRSAT TANIMADIK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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