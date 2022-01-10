Pandemi sebebi ile uzaktan eğitime geçen okullar 2021-2022 öğretim senesine yüz yüze başlamıştır. Yeni varyantlar sebebiyle vaka sayılarında artış görülmektedir. Bu nedenle, acaba yarıyıl tatili erkene mi alındı sorusunu öğrenciler ve veliler merak etmektedir. 15 tatil erkene mi alındı sorusunun yanıtını arayan veliler ve öğrencilerin kafasında soru işaretleri oluştu. Coronavirus sebebiyle online eğitime geçen okullar, yeni öğretim yılında yüz yüze başlamıştı. Vakaların artış sebebiyle acaba 2022 yarıyıl tatili erkene mi alındı? 15 tatil erkene mi alındı? 2022 sömestr tatili ne zaman? Yarıyıl tatili kaç gün? Detaylar haberimizdedir…

15 TATİL ERKENE Mİ ALINDI?

Türkiye'de milyonlarca öğrenci, bu dönem yüz yüze eğitime geçmiş durumda. Ancak yeni varyantların çıkma sebebi ile acaba 15 tatil erkene mi alındı sorusunu akıllara getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni varyantları takip ettiğini belirtirken, "Erken tatil şimdilik gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 - 2022 takvimine göre, yarıyıl tatili 24 Ocak 2022 ile 4 Şubat 2022tarihleri arasında olacaktır.

Bununla birlikte, 1. dönem ara tatili 15 - 19 Kasım,yarıyıl tatili 24 Ocak 2022 - 4 Şubat 2022,2. dönem ara tatili 11 - 15 Nisan arasında yapılacaktır.Karneler 17 Haziran 2022'de alınacaktır.

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