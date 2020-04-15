15 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı 15 Nisan 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:40 Süper Lig Galatasaray Goller 00:40 SÜPER LİGTRABZONSPOR GOLLER 00:50 Süper Lig Beşiktaş Goller 00:55 Takvim Yaprakları 01:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI 01:00 İspanya - İsviçre 02:40 Spor Akşamı 03:40 Arsenal Goller 03:40 Manchester United Goller 04:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI 04:00 Almanya - İngiltere 05:40 Lig Hatırası 89-90 05:40 SÜPER LİGBAŞAKŞEHİR GOLLER 05:55 Spor Kitaplığı 06:00 Lig Hatırası 89-90 06:10 Almanya Bundesliga Özetler 06:30 Süper Lig Özetler 06:55 Kamu Spotu: Evde Spor 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Formula E Sokak Yarışları 07:25 CHELSEA GOLLER 07:30 Manchester United Goller 07:50 Spor ve Sağlık 07:55 Kamu Spotu: İşte Spor 08:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Süper Lig Özetler 09:45 Nedir, Nasıl Oynanır? 09:55 Kamu Spotu: Evde Spor 10:00 Spor Bülteni 10:25 Kamu Spotu: İşte Spor 10:30 Almanya - İngiltere 10:30 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI 12:10 Spor Kitaplığı 12:15 Güney Afrika - Uruguay 12:15 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 Spor Bülteni 14:55 Kamu Spotu: Evde Spor 15:00 Lig Hatırası 89-90 15:55 Kamu Spotu: İşte Spor 16:00 Slovenya - ABD 16:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI 17:40 Siyah Beyaz Anılar 17:55 Kamu Spotu: Evde Spor 18:00 Spor Ana Haber 18:40 İngiltere Premier Lig Goller 18:55 Takvim Yaprakları 19:00 Unutulmaz Maçlar 20:15 Süper Lig Özetler 20:40 Almanya Bundesliga Özetler 20:45 2018 Dünya Kupası En Güzel 10 Gol 20:55 Kamu Spotu: İşte Spor 21:00 Lig Hatırası 89-90 21:55 Kamu Spotu: Evde Spor 22:00 Spor Akşamı 22:00 Bir Zamanlar 23:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI 23:00 Fransa - Meksika Kaynak: InterSinema.com