15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek
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15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 15 ilde sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu da devam edeceğini açıkladı.

28.05.2020 20:48 | Son Güncelleme: 28.05.2020 20:58

İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 15 ilde sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu da devam edecek.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitetr hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. Işık, "Az önce Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la konuştum, 'Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz haftalardaki gibi (cuma gecesinden pazar gecesine kadar) olmaya devam edecek. İçişleri Bakanlığı az sonra genelge yayınlayacak' dedi" ifadelerini kullandı.

HANGİ İLLERDE YASAK UYGULANACAK?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek

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