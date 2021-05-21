15. Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Türkiye'ye ulaştı

Belçika'nın başkenti Brüksel'den yola çıkan 15. Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Türkiye'ye ulaştı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'den yola çıkan 15. Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Türkiye'ye ulaştı.

Brüksel'den 16 Mayıs'ta yola çıkan rallinin 7 araçlık ilk kafilesi, Belçika, Almanya, Avusturya, İtalya, Slovenya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'ı geçerek Türkiye'ye geldi.

Sürücüleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin ve Europa-Orient Rally Derneği Başkanı Wilfred Gehr ralliyi Kapıkule Sınır Kapısında karşıladı.

Bakan Yardımcısı Kaymakcı, rallinin doğuyla batı arasındaki dostluk ve kardeşliğin geliştirilmesine önemli katkıda bulunduğunu söyledi.

Kovid-19 salgınına rağmen ralliyi sınırlı sayıda katılımla da olsa yaptıklarını belirten Kaymakcı, ralli kapsamında Türkiye'nin farklı illerinin gezileceğini ifade etti.

Türkiye'nin daha yakından tanınması ve keşfedilmesi için çok önemli bir etkinlik yapıldığını anlatan Kaymakcı, "Bu ralliye katılanlar Anadolu'yu keşfediyorlar. Bu ralli keşfetme ve mutfakları tatma rallisi. Rallide hıza yer yok. Burada rekabet hıza değil dostluğa dayalı. Rallide otoban ve navigasyon kullanımı yasak. Biz özellikle Batı Avrupalıların Türkiye'yi daha iyi keşfetmesini arzu ediyoruz. Türk insanını yakında tanımasını istiyoruz." dedi.

Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Serin de yolculuğun yoğun yağmur altında geçtiğini dile getirdi.

Salgına rağmen ralliyi yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Serin, Türkiye'ye gelene kadar 3 bin kilometreden fazla yol kat ettiklerini ifade etti.

Kentin meşhur lezzetleri ikram edildi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı'nın da sürücü koltuğuna geçerek katıldığı ralli ekibine sınır kapısı çıkışında kentin meşhur lezzetleri ikram edildi.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar ve şekerlemeci Arif Meriç, ralli ekibine tava ciğer, badem ezmesi ve Kavala kurabiyesi ikram etti.

Kaymakcı ve ralli ekibi lezzetli ikramlarından dolayı Dinar ve Meriç'e teşekkür etti.

Trakya'dan Anadolu'ya geçecekler

Rallinin Türkiye etabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2021 "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" kapsamında Ankara'da Mehmet Akif Ersoy'un evi ziyaret edilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca ilan edilen 2021 Gastronomi Yılı kapsamında ralli güzergahı boyunca Türk mutfağını tanıtan etkinlikler de düzenlenecek.

15. Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi

Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi, Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (ABİS) çerçevesinde 9 Mayıs etkinlikleri kapsamında 2011'den beri AB Başkanlığınca destekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜVTÜRK iş birliğinde gerçekleşen ralli, hıza dayalı bir yarıştan ziyade bir macera rallisi olarak öne çıkıyor. Avrupa'nın önde gelen otomobil spor organizasyonlarından biri olan ralliye değeri 1100 avronun altında olan eski arabalar katılıyor.

Rallinin Türkiye güzergahı ise Edirne'den başlayıp Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Bolu, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Adana, Mersin-Anamur, Antalya-Alanya ile devam edecek ve Muğla-Dalyan'da sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran