15-21 Temmuz haftası burç yorumları

KOÇ : Aile ve evle daha çok ilgileneceğiniz bir hafta. Ailenizden maddi ve sevgi anlamında oldukça destek alabilirsiniz. Kariyer ve statünüzle ilgili zorlanmalar devam ediyor. Sorumluluklarınızı aldığınız sürece zorlukların üstesinden gelebilirsiniz. Bekarlar için ani evlilik kararı alma ihtimali var.

BOĞA : Hafta başında aile, hafta ortasından itibaren ise, kardeş ve yakın çevre ilişkileri ön planda olabilir. Hafta sonu kısa bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Kadınlarla anlaşmak zor olabilir. Geçmiş iyilikleri ve emekleri nedeniyle eşinize gelecek bereketli para, sizin de yüzünüzü güldürebilir.

İKİZLER : Hafta başında yakın çevre ile, hafta sonuna doğru ise maddi değerlerle ilgilenebilirsiniz. Aile büyükleri ile sorun yaşayabilirsiniz. Yakın çevrenizden birisi ameliyat olabilir. Doğru stratejiyi kurmakta zorlanabilirsiniz. Kariyerde ise gelir artışı olabilir. Eşiniz veya ortağınız bu hafta şansınız.

YENGEÇ : Kendinize odaklanacağınız bir hafta. Hafta sonu ise, melankolik ve içe dönük olabilirsiniz. Eş veya ortağınızla anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Restleşmenin kimseye faydası yok. Kadersel temalı olaylar yaşayacaksınız. Akışa uyum sağlamak sizin için en iyisi. Kalp ve boyun sağlığına dikkat.

ASLAN : Daha içe dönük olacağınız bir hafta. Günlük yaşamınızda sizin için otorite konumunda olan insanlarla zıtlaşma riskine dikkat. Çalışanlar, kadın iş arkadaşlarından ummadıkları bir destek alarak, istedikleri amaca ulaşabilirler. Yanlış anlama ve anlaşılmalara müsait zamanlar. Dikkat.

BAŞAK : Arkadaşlarınızla ve sosyal aktivitelerle dolu bir hafta. Aileden kadınlarla ani tartışma riskine dikkat. Sevgilisi olanlar bu hafta ayrılabilirler. Bazı bekarlar da evliliğe yönelik tanışmalar yaşayabilirler. Doğru iletişimle ve anlaşmayla bereketinizi artırarak, gerekli ödemeleri yapabilirsiniz.

TERAZİ : Bu hafta kariyer ve hayattaki duruşunuza odaklanabilirsiniz. Kız kardeş veya yakın kadın arkadaşla anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Evdeki sorumluluklar ağır geldiği için, işe yönelmek daha iyi gelebilir. Duyguları abartma ihtimali yüksek. Doğru iletişimle kazancınızı artırma şansınız var.

AKREP : Yurt dışı, yolculuk, hukukla ilgili konular haftanın ana teması. Aile büyükleri ile zıtlaşma söz konusu. Kazancınızda artış olabilir. Ancak harcamaları kontrollü yapmakta zorlanabilirsiniz. Sanatsal, sahne, dekorasyon veya borsa gibi işlerde çalışanlar için istediği noktaya ulaşma şansı mevcut.

YAY : Kredi, miras, ödeme konularıyla ilgilenebilirsiniz. Mide sorunu olanlar başarılı bir ameliyat geçirebilirler. Ani tartışma çıkma ihtimali yüksek. Sakin kalmakta fayda var. Sakinliği koruyamayanlar kalp rahatsızlığı geçirebilirler. Duyguları abartmadan, akılcı davranmak sağlığınız için en iyisi olacak.

OĞLAK : Evlilik ve ortaklık konularının ön planda olacağı bir hafta. Duygusal değil, akılcı karar vermek en iyisi. Ancak doğru yaklaşımı bulmakta zorlanabilirsiniz. Her iki ilişki için de, ben yerine biz olmayı başarabilen karlı çıkar. Bazı ilişkilerde ise, bitişler kaçınılmaz ve kadersel. Su akar yolunu bulur.

KOVA : Günlük hayatla ve sağlık konularıyla ilgilenebilirsiniz. Devam eden bir sağlık sorununu atlatıp, sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Kardeş ve yakın çevreniz yüzünden eşinizle tartışma yaşayabilirsiniz. Dikkat. İçsel yolculuk yerine, dünyasal konulara ve günlük işlere odaklanmanız daha iyi olabilir.

BALIK : Bekarlar sevgilileriyle, evliler çocuklarıyla ilgilenebilirler. Onlarla bir yolculuk yapabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla uyumu yakalayarak, bereketinizi artırabilirsiniz. Hafta sonu işle ilgili sorumluluklar ağırlaşabilir. Geçmişten itibaren hayalinizdeki maddiyata veya sevgiye ulaşabilirsiniz.

Not: Doğum haritası parmak izi gibidir. Burçlar sadece %20 sonuç verir.

Yükselen burcunuzu da okumayı unutmayın.

Sevgiyle kalın.

Karma Astrolog Aysun Köşker Koç