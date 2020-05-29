15-20 yaş grubu gençler sokakların tadını çıkardı
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15-20 yaş grubu gençler sokakların tadını çıkardı

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu gençler, istisna uygulamasıyla sokağa çıktı.

15-20 yaş grubu gençler sokakların tadını çıkardı
29.05.2020 13:41 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:18

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu gençler, istisna uygulamasıyla sokağa çıktı.

Konya'da kısıtlama nedeniyle üçüncü kez sokağa çıkabilen gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile açık havanın tadını çıkarma fırsatı buldu.

Sokağa çıkmanın mutluluğuyla keyifli anlar yaşayan gençler, sosyal mesafe kurallarına uyarak, yürüyüş yaptı, arkadaşlarıyla vakit geçirdi.

Karaman

Karaman'da da 15-20 yaş grubundaki gençler, üçüncü kez sokağa çıkmanın heyecanını yaşadı.

Kent merkezinde maske takarak sokağa çıkan gençler, arkadaşlarıyla sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yürüyüş yaptı.

Kentte denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri de özellikle İsmetpaşa ve Birinci İstasyon caddelerinde yoğunluk oluşturan gençleri maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda sık sık uyardı.

Aksaray

Aksaray'da gençler getirilen serbestlik ile güzel havanın tadını çıkardı. Bazı gençler arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken, bazıları da bisiklet sürmeyi tercih etti.

Polis ekipleri, kalabalık olan yerlerde gençlere sosyal mesafe konusunda uyarıda bulundu.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da 15-20 yaş grubundaki gençler, üçüncü kez sokağa çıkmanın heyecanını yaşadı.

Kent merkezinde maske takarak sokağa çıkan gençler, arkadaşlarıyla sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yürüyüş yaptı.

Gençler, Akarçay mesire alanında ve yürüyüş yollarında bisiklete bindi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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